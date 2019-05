NOS4A2, un nou Dracula, mai înfricoșător ca niciodată! „O altfel de poveste cu vampiri”, cel mai așteptat serial al anului

Adaptat după romanul cu același nume, NOS4R2 (Nosferatu), scris de Joe Hill, fi ul celebrului autor american Stephen King, noul serial se anunță un succes incontestabil. Pentru producția cinematografi că horror a celor de la AMC Networks au lucrat cei mai buni în domeniul efectelor speciale, iar rolurile principale sunt interpretate de actori celebri și îndrăgiți în România, începând cu Zachary Quinto care îl impersonează pe tulburătorul Charlie Manx și Ashleigh Cummings, interpretând-o pe frumoasa Vic McQueen. Premiera serialului a avut loc marți, 21 mai, la Madrid, AMC difuzând primul episod în fața unor critici de film consacrați. Ropote de aplauze și un gând la unison: „Amatorii genului thriller vor avea un nou serial preferat!”





Cel mai tulburător roman horror, best seller mondial, scris de Joe Hill, prezintă o reinterpretare a înfiorătorului Dracula, adăugând elemente care au dat fiori chiar și celor mai greu de impresionat.

„Nu am avut mari ambiții pentru NOS4A2. Voiam doar să sperii cititorii pentru câteva sute de pagini și să le ofer o scăpare din viața banală. Am avut această idee despre povestea unei mașini care functionează pe baza sufletelor umane în loc de benzină. Șoferul, Charlie Manx, a străbatut drumurile laturalnice ale Americii timp de aproape un secol, racolând copii și abandonându-i într-o lume înspăimântătoare, pe Tărâmul Crăciunului. E un altfel de vampir, Dracula era mai blând. Dar, totul se schimbă atunci când apare tânăra și frumoasa Vic McQueen. Vic are un dar supranatural, iar asta o transformă în cel mai negru coșmar al lui Nosferatu”, a povestit autorul best-sellerului în cadrul premierei noului serial în SUA.

Zachary Quinto, o interpretare perfectă

Criticii de film au stat cu sufletul la gură pe perioada difuzării primului episod al serialului, la premiera Europeană ce a avut loc la Madrid, Spania, la care a participat și interpretul lui Charlie Manx, Zachary Quinto – multiplu premiat pentru rolurile sale în cinematografie, teatru și ca producător de film. Specialiștii au vorbit la superlativ despre machiajul special pe care actorul l-a purtat, care l-a făcut să „îmbătrânească” pâna la vârsta de 130 de ani, cât și pentru felul în care Zachary Quinto a dat viață înfiorătorului Charlie Manx. Americanul a urcat pe scenă, la finalul difuzării, și a povestit invitaților că tranformarea nu a fost una ușoară, nici din punct de vedere al machiajului, deoarece echipa de efecte speciale a lucrat peste patru ore la „îmbătrânire”, nici din punct de vedere actoricesc, deoarece rolul lui este foarte complex. „Manx este un nemuritor inteligent și seducător, care pretinde salvarea copiilor de la părinții răi sau neglijenți. El își atrage victimele cu promisiunea de a-i duce într-un loc magic, unde nefericirea e interzisă prin lege”, au declarat producătorii AMC, promițând mult suspans pe parcursul primului sezon.

Cea mai așteptată producție cinematografică, NOS4A2 va avea premiera în România pe 6 iunie, la ora 22.00 pe AMC. Episoadele vor fi difuzate de postul american săptămânal, în fiecare joi.

