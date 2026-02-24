Noi zboruri charter din 14 orașe din România către șapte destinații externe

Un operator de turism anunță o extindere amplă a programului de vară, cu 26 de rute charter suplimentare și plecări din 14 orașe din România către șapte destinații căutate pentru vacanțele estivale. Curse directe vor lega aeroporturi din centre urbane importante și medii de stațiuni din Turcia, Egipt, Tunisia, Cipru și Grecia, anunță reprezentanții companiei Join UP!.

„Join UP! se extinde conform strategiei regionale şi ajunge la una dintre cele mai extinse dezvoltări geografice din România în ce priveşte oraşele din care operează zboruri, având ca obiectiv să facă călătoriile uşor accesibile oricui, direct din oraşul de domiciliu. În perioada aceasta, vacanţele de vară au printre cele mai bune preţuri din an, datorită reducerilor specifice campaniei de Early Booking, pentru cei care optează pentru o rezervare din timp”, au transmis reprezentanții companiei Join UP!.

Programul pentru vara 2026 se desfășoară între 4 aprilie și 31 octombrie și acoperă Antalya, Sharm El Sheikh, Hurghada, El Alamein, Monastir, Larnaca și Heraklion – Creta.

Pentru Antalya sunt programate zboruri charter din 14 orașe

Pentru Antalya sunt programate zboruri charter din 14 orașe: Bucureşti, Craiova, Braşov, Sibiu, Târgu Mureş, Cluj, Baia Mare, Satu Mare, Timişoara, Arad, Oradea, Bacău, Iaşi și Suceava. Dintre acestea, Satu Mare, Craiova și Braşov se regăsesc în premieră pe lista plecărilor.

În Egipt, oferta include trei destinații. Pentru El Alamein, introdusă recent pe piața locală, vor exista două curse suplimentare din Timişoara și Cluj-Napoca, pe lângă Bucureşti. Spre Sharm El Sheikh va fi adăugat un zbor din Timişoara, alături de cele din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava și Oradea. Hurghada va fi conectată prin chartere din Oradea, Timişoara, Craiova, Târgu Mureş și Bacău, în completarea plecărilor deja existente din Bucureşti, Iaşi, Suceava și Cluj-Napoca.

Monastir, în Tunisia, va avea curse din Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Oradea, Braşov, Timişoara și Craiova, ultimele patru orașe fiind adăugate recent. Larnaca, în Cipru, va fi deservită prin zboruri directe din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Suceava, Timişoara, Sibiu și Craiova, dintre care patru reprezintă noutăți pentru acest sezon.

În Grecia, Heraklion – Creta va fi accesibil din Bucureşti, Oradea, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Târgu Mureş, Sibiu, Timişoara, Baia Mare și Suceava, șapte dintre aceste orașe fiind incluse pentru prima dată în programul estival.

Compania anunță și diversificarea serviciilor incluse în pachetele turistice.

„Pentru că turiştii nu mai caută simple vacanţe, din această vară vom oferi şi mai multe excursii personalizate, mai ales în Turcia, unde Join UP! a deschis propria companie DMC. În premieră, în acest sezon, din Antalya vom oferi excursii către Cappadocia, oferindu-le astfel turiştilor posibilitatea să viziteze într-o singură vacanţă mai multe regiuni iubite şi foarte căutate de pasionaţii de experienţe deosebite”, declară Iulian Beiu, managing director Join UP! România.

La nivel internațional, operatorul activează în mai multe state din Europa Centrală și de Est și a raportat afaceri globale de peste 400 de milioane de euro. Până în prezent, peste 6,5 milioane de turiști au călătorit prin intermediul acestui brand.

În România, compania funcționează din 2022, oferind pachete care includ, de regulă, transport aerian, cazare și transferuri. Echipa locală numără 35 de specialiști și colaborează cu peste 1.100 de agenții de turism din țară, sediul fiind în București. Brandul internațional sub care operează este prezent în mai multe piețe europene și are parteneriat strategic cu compania aeriană SkyUp™.