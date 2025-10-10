Noi și când mințim, nu mințim

Așa mi-a spus Dan Andronic la telefon , cu o liniște de om care a trecut prin destule, ca să nu mai creadă nici în sinceritate, nici în ipocrizie. Poate doar în nuanța dintre ele. O frază spusă între două gânduri, probabil — gândurile acelea care se instalează între oameni ce se cunosc suficient de bine, încât nici nu mai e nevoie de explicații. M-am gândit mult la ea după ce am închis. Poate chiar toată ziua.

Pentru că, într-un fel, are dreptate. Cei mai mulți dintre noi n-avem stofă de eroi . Nu mai știm să mințim, dar nici să spunem adevărul. Spunem doar ce trebuie, ce dă bine, ce se potrivește momentului, tonului, publicului. Ne adaptăm, ca niște actori de provincie într-o piesă care se joacă de prea mult timp. Încrederea nu mai are legătură cu ceea ce e spus, ci cu cel care o spune. Iar când celălalt începe să vorbească despre tine — despre ce scrii, despre ce gândești, despre viața ta —, rămâi suspendat între rușine și neîncredere. Cum să crezi că cineva îți poate citi adevărul, când nici tu nu mai știi care e?

La ultima lansare a cărții mele - ”Jurnal de pandemie” - am simțit asta acut. Fețe anoste, priviri goale, aplauze mecanice. Oameni care nu veniseră pentru carte, ci pentru fotografii, pentru a fi văzuți. Se uitau la tine fără să te vadă, ascultau fără să audă. O complezență difuză, molipsitoare. Totul părea o repetiție obosită, un ceremonial în care sensul se evaporase. Mă uitam la ei și mă întrebam: ce caută aici? Ce caut, de fapt, eu?

Mai e nevoie de cărți? întrebarea asta, de o simplitate zdrobitoare, îți vine mereu în minte în astfel de momente. Mai ales când știi cât de greu se scrie o carte, cât de lung e drumul până la acel „gata” care, de fapt, nu e niciodată gata. Mai e nevoie, într-o lume care se hrănește cu imagini, cu sunete, cu viteza degetelor pe ecran?

Și totuși, cum îi spunea Umberto Eco lui Carrière, într-una dintre conversațiile lor despre memorie și uitare —, nu vom scăpa de cărți. Nu pentru că ar fi sfinte, ci pentru că ele sunt forma noastră de rezistență. Cât timp omul are nevoie să se audă gândind, va scrie. Cât timp cineva va vrea să înțeleagă, nu doar să reacționeze, va citi.

Dar în serile acelea de lansare, cu lumini reci și pahare aburite, cartea devine un pretext. E doar o scuză pentru socializare, pentru selfie-uri, pentru acea simulare a culturii care ține loc de cultură. Nu știu dacă e vina noastră sau a vremurilor, dar îți vine să te întrebi dacă nu cumva ne-am mutat din bibliotecă în vitrină.

Și atunci, când Dan îmi spune „noi și când mințim, nu mințim”, simt că vorbește despre toată lumea asta care mimează adevărul. În care minciuna s-a rafinat atât de mult, încât a devenit o formă de politețe.

Poate că singurii care mai spun adevărul sunt cei care scriu fără speranța de a fi citiți. Cei care scriu ca să respire.

Tocmai de aceea cărțile nu vor dispărea niciodată: pentru că, undeva, cineva, într-o cameră mică și tăcută, va continua să scrie — nu pentru lume, ci împotriva uitării.

„Nu vom scăpa de cărți” — zice Umberto Eco în dialogul lui cu Jean-Claude Carrière. Nu ca o amenințare, ci ca o formă de consolare. Cartea lor, publicată în 2009, e una dintre acele conversații rare care respiră un fel de melancolie lucidă — discuția a doi oameni ajunși la capătul unei epoci, privind cum hârtia se subțiază, cum rafturile se golesc, cum memoria se mută în cloud.

Carrière, scenaristul cu un zâmbet ironic și tandru, și Eco, bibliotecarul erudit, stau de vorbă despre uitare, despre viitorul culturii, despre biblioteci pierdute și prostia eternă a celor care cred că lumea se poate reinventa printr-un clic. E o carte despre carte, dar și despre om: despre ce rămâne din noi după ce uităm aproape tot.

„Cartea este ca lingura, roata, ciocanul sau foarfeca — o dată inventată, nu poate fi perfecționată”, spune Eco. „Nu poți face o lingură mai bună decât lingura.”

Și într-adevăr, nu există versiune digitală pentru gestul de a deschide o carte: lumina care cade oblic peste pagină, mirosul ușor de praf și de tipar, liniștea densă din jurul rândurilor. Cărțile nu se conectează la curent, nu au update-uri, nu cer parolă. Sunt, cum zice Eco, „obiecte perfecte”.

Carrière, mai sceptic, îi răspunde cu o formă de tandră resemnare: „Întotdeauna au existat oameni care au prezis sfârșitul lumii, și n-au avut niciodată dreptate. Așa e și cu cartea.”

Dar în spatele acestei glume stă o neliniște: dacă nu cartea dispare, poate dispare cititorul.

Ei vorbesc despre biblioteci ca despre cimitire ale cunoașterii. Eco povestește despre rafturile lui pline cu volume necitite — cincizeci de mii de cărți care devin o hartă a ceea ce n-ai apucat să știi. Carrière spune că o bibliotecă e oglinda propriilor eșecuri: toate cărțile pe care le-ai adunat sperând că, într-o zi, vei avea timp pentru ele.

E, în fond, imaginea civilizației noastre: o bibliotecă uriașă, cu miliarde de volume, fișiere, imagini, texte, din care aproape nimeni nu mai citește nimic.

„Cultura e ceea ce rămâne după ce ai uitat tot restul”, spune Carrière. Iar Eco adaugă, sec: „Adevărata apocalipsă ar fi o lume fără memorie.”

Dialogul lor are momente de pură poezie, dar și ironii tăioase. Despre falsuri, Eco observă că istoria e plină de texte apocrife care, prin simplul fapt că au fost crezute, au devenit adevăr. „Falsul e o formă de creație”, spune el, „pentru că schimbă lumea.”

Cei doi privesc cu un amestec de compasiune și sarcasm lumea digitală. Nu pentru că ar fi nostalgici, ci pentru că înțeleg fragilitatea suportului. Dischetele s-au pierdut, CD-urile s-au zgâriat, linkurile s-au șters. În schimb, o carte scrisă pe hârtie bună rezistă sute de ani.

„Hârtia e un material de lux care sfidează timpul. Ceea ce e digital e muritor.”

La finalul cărții lor, tonul devine aproape elegiac: „Cartea nu e doar un obiect, ci un mod de a gândi lumea. Când o pierdem, pierdem o formă de gândire.”

Și aici, cred, e miezul întregii discuții. Cartea nu e un suport al textului, ci o formă de viață a minții. Cititul — adevăratul citit, cel lent, tăcut, în care respiri odată cu frazele — e un act de libertate. Nu un hobby, nu o obligație școlară, ci o formă de existență.

Gândirea s-a fragmentat în postări, când am ajuns să „parcurgem” texte în loc să le citim, să „consumăm” idei în loc să le gândim — dialogul dintre Eco și Carrière devine profetic.

Ei intuiau deja ce se întâmplă: o lume în care informația e pretutindeni, dar sensul dispare.

În România, la o lansare de carte, vezi fețele anoste și privirile pustiite ale asistenței complezente. Cine mai citește cu adevărat? Cine mai deschide o carte nu ca să o fotografieze pentru rețele, ci ca să se piardă în ea?

Pentru că o carte nu moare. Se lasă în pace. Se uită. Și, într-o zi, cineva o redeschide. Cartea are răbdarea pe care omul modern a pierdut-o. E o formă de memorie care nu cere atenție, ci doar prezență.

Poate că viitorul va fi, cum spunea Eco, un amestec între bibliotecă și server. Poate că vom trăi într-o lume în care cărțile tipărite vor fi puține, rare, dar citite cu o intensitate pe care ecranele n-o pot reproduce.

Poate că vor rămâne câteva biblioteci personale, câteva rafturi de lemn în camere pline de liniște. Acolo unde cafeaua are gust minunat și fumul de Cohiba te amețește, iar cineva răsfoiește o carte veche, cu paginile îngălbenite, în timp ce, afară, lumea se uită grăbită la ecrane.

Cititul, spuneau ei, e o formă de respirație a minții. Iar cartea — o formă de memorie împotriva morții.

De aceea, chiar și azi, când bibliotecile se golesc și algoritmii ne dictează gusturile, e suficient un om care aprinde o lampă și deschide o carte ca lumea să-și amintească de sine.

Restul — e zgomot.

Îmi place cum sună. Are ceva dintr-o sentință și dintr-o rugăciune. Acum 20 de ani, în Salzburg, în cafeneaua Tomaselli, citeam din Montaigne și credeam că toate cărțile au gust de cafea proaspăt râșnită și fum de trabuc subțire, sau pipă. Azi, e doar lumina de octombrie, filtrată prin perdeaua gri, și vocea lui Eco în minte: „Hârtia e un material de lux care sfidează timpul.”

La urma urmei, acesta e tot sensul: să rămâi un cititor. Să nu uiți că, într-o lume grăbită, cartea e ultimul loc unde timpul mai are răbdare cu tine.

Și că, oricât s-ar micșora lumea, între două coperți rămâne mereu loc pentru o respirație.