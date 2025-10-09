Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman

Republica Moldova. Controversatul Omul de afaceri moldovean Veaceslav Platon a obținut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a reclamat că nu a beneficiat de îngrijiri medicale adecvate și că a fost privat de contactul cu familia în timpul detenției sale în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Prin hotărârea pronunțată la 9 octombrie, instanța de la Strasbourg a constatat că statul moldovean a încălcat dreptul la viață de familie și obligația de a asigura îngrijire medicală corespunzătoare pentru deținuți. Guvernul Republicii Moldova trebuie să plătească lui Platon 15.600 de euro pentru prejudiciu moral și 2.000 de euro pentru cheltuieli judiciare. Platon solicitase anterior daune morale de 25.000 de euro și materiale de 4.100 de euro.

CEDO a respins însă parțial plângerea legată de prezența angajaților detașamentului „Pantera” care îl păzeau non-stop, argumentând că Platon nu a sesizat instanțele naționale cu privire la această problemă, deși depunea sesizări pentru acțiuni concrete ale escortei.

Platon a relatat că între 2016 și 2020 era păzit permanent de angajați ai detașamentului cu destinație specială „Pantera”, care intrau în celulă în orice moment al zilei sau nopții, îl insultau și îi ignorau solicitările de a fi consultat de un medic. El a precizat că a suferit dureri acute de rinichi, dar nu i s-a permis să meargă la un medic privat, sub pretextul că ar putea fi tratat în penitenciar.

De asemenea, în alte cazuri, deși instanțele de la Chișinău i-au permis să fie consultat în două clinici stomatologice private, medicii externi au refuzat tratamentul. În plus, timp de peste doi ani, mama și soția sa nu au putut să-l viziteze, autoritățile invocând presupuse insulte aduse gardienilor pentru a justifica măsura.

Judecătorii europeni au constatat că stomatologul din penitenciar nu dispunea de echipamentele necesare pentru a-l trata pe Platon și că autoritățile nu au făcut eforturi pentru a aduce echipamentul sau pentru a transporta deținutul la o clinică externă. Referitor la durerile de rinichi, instanța a notat că, deși nu există dovezi că Platon ar fi refuzat consultația medicului din penitenciar, cererile sale de vizită la nefrolog au fost ignorate, ceea ce reprezintă o încălcare a obligației statului de a asigura îngrijirea medicală corespunzătoare în detenție.

CEDO a subliniat că restricțiile privind vizitele familiei au constituit o încălcare a dreptului la viața privată și de familie, sancțiunea invocată de autorități fiind disproporționată și nejustificată.

Platon a fost extrădat din Ucraina în 2016, fiind acuzat în mai multe dosare de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, inclusiv implicarea în furtul miliardului din trei bănci moldovene în 2014. La scurt timp, a fost condamnat la 18 ani de închisoare, iar hotărârea a fost menținută de Curtea de Apel și de Curtea Supremă de Justiție.

În mai 2020, procurorul general Alexandr Stoianoglo a afirmat că dosarul împotriva lui Platon a fost falsificat și a dispus reexaminarea cauzei, pentru că acesta ar fi fost folosit pentru a proteja adevăratul beneficiar al furtului miliardului, oligarhul Vladimir Plahotniuc. În 2021, Platon a fost achitat și a părăsit Moldova, fiind ulterior căutat pentru alte dosare.

În primăvara lui 2025, Platon a fost arestat la Londra la solicitarea autorităților moldovene și a petrecut câteva luni în arest preventiv, fiind ulterior eliberat pe cauțiune în iulie. O judecătorie din Londra urmează să examineze la sfârșitul lunii noiembrie cererea de extrădare formulată de Chișinău. Avocații săi invocă condițiile inumane de detenție și presupusa motivație politică a proceselor ca argumente împotriva extrădării.