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Noi reguli pentru călătoriile în UE. Pasagerii din afara Uniunii Europene trebuie să se înarmeze cu răbdare

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Noi reguli pentru călătoriile în UE. Pasagerii din afara Uniunii Europene trebuie să se înarmeze cu răbdareAeroport. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Introducerea completă a sistemului european de control biometric la frontiere poate prelungi timpii de așteptare pe aeroporturile din Uniunea Europeană, în special pentru călătorii din afara blocului comunitar, potrivit The Times.

Începând cu 7 septembrie 2026, autoritățile nu vor mai putea utiliza temporar aceleași derogări pentru suspendarea controalelor biometrice în perioadele de aglomerație, ceea ce ar putea menține cozile de până la două ore la unele dintre cele mai aglomerate aeroporturi europene.

Schimbarea vizează Sistemul de intrare/ieșire (EES), introdus pentru a înlocui ștampilarea manuală a pașapoartelor cu înregistrarea electronică a datelor de călătorie. Sistemul se aplică cetățenilor din afara UE care intră în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată.

Pentru pasagerii care trebuie să își înregistreze pentru prima dată datele biometrice, procedura poate necesita mai mult timp decât controlul tradițional.

Ce presupune noul sistem EES

La prima trecere printr-o frontieră externă a spațiului Schengen, călătorii eligibili trebuie să furnizeze date din pașaport, o imagine facială și, în mod obișnuit, amprente. Informațiile sunt apoi utilizate pentru verificarea identității și pentru calcularea perioadei de ședere autorizate.

Sistemul urmărește să înlocuiască evidența bazată pe ștampile și să ajute autoritățile să identifice depășirile limitei de 90 de zile în orice interval de 180 de zile. Pentru călătoriile ulterioare, verificarea datelor deja înregistrate ar trebui să fie mai rapidă.

De ce pot apărea cozi mai lungi

Implementarea EES a fost însoțită de dificultăți tehnice, probleme de personal și diferențe în modul de operare de la un punct de frontieră la altul. În unele aeroporturi, timpul necesar pentru înregistrarea inițială a datelor biometrice a fost mai mare decât estimările inițiale.

EES

EES / sursa foto: dreamstime.com

Datele publicate în august 2026 arătau că timpii de așteptare au crescut la mai multe aeroporturi importante, inclusiv Frankfurt, Amsterdam și München. Unele estimări indicau cozi de până la două ore în perioadele de vârf, iar industria aeriană a avertizat că întârzierile pot afecta și pasagerii care pierd conexiuni.

Derogările temporare expiră

În timpul verii, autoritățile de frontieră au putut suspenda temporar anumite controale biometrice atunci când aglomerația devenea prea mare. Măsura a fost permisă pentru a evita blocajele în punctele de trecere, dar a fost criticată de reprezentanții aeroporturilor și ai companiilor aeriene.

Într-o scrisoare publicată la 1 iulie 2026, ACI Europe, Airlines for Europe și Asociația Internațională de Transport Aerian au avertizat că lipsa flexibilității în perioadele de vârf poate duce la întârzieri de până la cinci ore în anumite situații.

Ce trebuie să știe pasagerii

Călătorii din afara UE care intră în spațiul Schengen ar trebui să își rezerve mai mult timp pentru controlul de frontieră, mai ales la aeroporturile mari și în perioadele aglomerate. Este important să verifice din timp cerințele EES și să țină cont de limita de 90 de zile în 180 de zile.

EES nu trebuie confundat cu ETIAS, sistemul separat de autorizare electronică a călătoriei, care va fi necesar pentru anumite persoane scutite de viză. ETIAS nu înlocuiește controlul de frontieră și nu elimină obligația de a respecta regulile de ședere.

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