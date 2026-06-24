Constructorul auto japonez Nissan ar fi decis să suspende dezvoltarea unei versiuni complet electrice a modelului Qashqai, unul dintre cele mai căutate mașini din portofoliul său european. Măsura ar face parte dintr-un program mai amplu de restructurare prin care compania ar încearca să-și reducă cheltuielile și să își adapteze strategia la schimbările rapide din industra auto, potrivit unor surse citate de Reuters.

Proiectul prevedea producerea unui Qashqai electric la uzina Nissan din Sunderland, cea mai mare fabrică auto din Marea Britanie. Planul fusese prezentat în urmă cu doi ani drept un pas important pentru dezvoltarea sectorului britanic al vehiculelor electrice.

Potrivit sursei, dezvoltarea modelului a fost oprită încă din anul precedent. Chiar dacă Nissan ar decide să reia proiectul, lansarea unui astfel de vehicul nu ar putea avea loc înainte de începutul următorului deceniu.

Compania nu a confirmat oficial abandonarea modelului, însă a transmis că își menține obiectivul de extindere a gamei de vehicule electrificate și continuă să mizeze atât pe automobile complet electrice, cât și pe tehnologiile hibride.

Reprezentanții producătorului au subliniat că piața europeană a mașinilor electrice traversează o perioadă marcată de fluctuații și incertitudini, motiv pentru care Nissan urmărește o strategie de electrificare echilibrată.

Decizia vine într-un context dificil pentru constructorul japonez, care resimte presiunea tot mai mare exercitată de producătorii chinezi. Aceștia câștigă teren pe piața europeană prin lansarea unor modele electrice cu prețuri competitive și dotări atractive.

Qashqai rămâne unul dintre cele mai importante modele ale companiei în Europa. În 2025, versiunile pe benzină și hibride ale SUV-ului au reprezentat aproape jumătate din vânzările Nissan pe continent, contribuind semnificativ la rezultatele comerciale ale mărcii.

În paralel, Nissan continuă să investească în alte proiecte electrice. Uzina din Sunderland produce deja modelul electric Leaf, iar compania a prezentat recent și o variantă electrică a crossoverului Juke, care va fi fabricată în aceeași unitate.

Producătorul poartă totodată negocieri cu autoritățile britanice pentru obținerea unui sprijin financiar destinat noii strategii industriale de la Sunderland, unde lucrează aproximativ 6.000 de persoane. Eventualele fonduri publice ar urma să fie condiționate de lansarea unor noi modele și de păstrarea locurilor de muncă.

În procesul de reorganizare, Nissan a revizuit și alte proiecte internaționale. Compania a renunțat la planurile privind producția a două SUV-uri electrice în Statele Unite și intenționează să reducă numărul total de modele comercializate la nivel global. De asemenea, a fost abandonat și un proiect pentru dezvoltarea unui sistem electric integrat de propulsie la Sunderland.

Pe lângă provocările comerciale, industria auto britanică se confruntă și cu incertitudini legate de reglementările post-Brexit privind conținutul local al vehiculelor electrice. Cum majoritatea automobilelor produse în Marea Britanie sunt exportate către Uniunea Europeană, eventualele modificări ale regulilor comerciale ar putea afecta competitivitatea producătorilor din Regatul Unit.