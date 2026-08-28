Președintele Nicușor Dan a oferit primele declarații oficiale cu privire la controversele apărute în spațiul public în jurul șefului Serviciului de Protecție și Pază (SPP), generalul Lucian Pahonțu.

Aflat joi seară la Chișinău, șeful statului a reacționat la investigația publicată recent de jurnaliștii de la Recorder, afirmând că acuzațiile aduse oficialului nu sunt justificate.

Jurnaliștii EVZ au demontat ideea de mare dezvăluire a Recorder. Dan Andronic, a comentat pe Facebook la momentul publicării anchetei, ironic, spunând că “marea” dezvăluire este din 2006, când toată presa publica date despre apartenența lui Lucian Pahonțu la trupele de Securitate. Simona Ionescu a explicat, într-un editorial, parcursul profesional al șefului SPP.

În urma materialului Recorder, potrivit căruia Lucian Pahonțu, aflat la conducerea SPP de peste 20 de ani, ar fi fost comandantul unei unități din Trupele de Securitate și ar fi participat la operațiunile militare împotriva protestatarilor din 21-22 decembrie 1989, Nicușor Dan i-a luat apărarea șefului SPP.

Într-o conferință de presă susținută în Republica Moldova, președintele a minimalizat gravitatea dezvăluirilor: „Nu știu care e scandalul… Eu am văzut un articol de presă cu un titlu care nu e justificat de conținut”.

Referitor la suspiciunile privind implicarea șefului SPP în evenimentele sângeroase de la Revoluție sau Mineriadă, Nicușor Dan a subliniat principiul conform căruia persoanele implicate în reprimarea Revoluției nu ar trebui să ocupe funcții de conducere, dar a dat asigurări că „domnul Pahonțu nu e în această situație”.

Întrebat direct de presă dacă deține dovezi care să infirme prezența generalului Pahonțu la acele acțiuni represive invocate, Nicușor Dan a refuzat să ofere detalii specifice din dosarul profesional al acestuia, plasând responsabilitatea în tabăra autorilor investigației. Șeful statului a susținut că sarcina probării aparține strict celor care au lansat acuzațiile în spațiul public.

Un alt subiect vizat a fost promisiunea făcută de Nicușor Dan la preluarea mandatului, referitoare la evaluarea atentă a conducerii SPP. Întrebat de jurnaliști de ce nu a demarat încă un astfel de control de fond, președintele a explicat că programul încărcat l-a împiedicat să o facă la modul instituțional.

Nicușor Dan a afirmat că evaluarea a fost una la nivel practic: „Am făcut evaluarea SPP cu propriile simțuri, pare profesionist”. El a recunoscut deschis că nu a apucat să realizeze o „evaluare managerială” completă a generalului Pahonțu, justificând că „nu a avut timp”.

Lucian Pahonțu se află la conducerea Serviciului de Protecție și Pază de 21 de ani, fiind menținut în funcție în ciuda schimbărilor politice de la nivel înalt. În 2024, el a fost trecut în rezervă, dar continuă să conducă instituția.

Declarațiile șefului statului au fost făcute în marja vizitei din Republica Moldova, unde a purtat discuții bilaterale cu președintele Maia Sandu și cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski, pe teme de infrastructură, energie și securitate regională.