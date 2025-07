Justitie Nicușor Dan, despre TVA și pensionarea magistraților. Când alege șef pentru SRI







Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, că măsurile fiscale sunt provizorii și că România are potențial.

Nicușor Dan: Se putea și fără creșterea TVA

„Dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE. România are potențial de dezvoltare, după ce vom trece de această perioadă de redresare”.

„Vreau să-i asigur pe toți că suntem serioși și facem reformele asumate”.

„La rectificarea bugetară, administrația prezidențială își va reduce bugetul cu 20%, pentru a participa la acest efort”.

„De ce nu am început cu reducerea de privilegii, de ce nu am făcut-o înainte de a crește taxele. Eram sub presiunea timpului și veneam după ani în șir de promisiuni neonorate. Creditorii voiau să vadă creșteri de venituri”.

„Pentru ca România să treacă peste această perioadă fără creșterea TVA era nevoie de discuții cu Comisia Europeană și cu agențiile de rating”.

Despre pensiile speciale și magistrați

„Prima greșeală a politicului a fost că pensiile au devenit mai mari decât salariile. Așa stimulezi ieșirea din sistem.

În ultima perioadă au fost mesaje politice hei-rup-iste, care a făcut ca mulți profesioniști să iasă din sistem, iar calitatea actului de justiție a scăzut.

În Legea Magistraților în acest moment există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc vârsta de pensionare la acest moment își păstrează condițiile chiar dacă se pensionează mai târziu. Această prevedere tranzitorie va rămâne în Legea Magistraților modificată. Deci nimeni nu trebuie să se precipite să iasă la pensie”.

Președintele a răspuns și unei întrebări cu privire la cererile de pensionare ale unor magistrați spunând că aceste solicitări erau incomplete și că a cerut completarea dosarelor. Acum a primit aceste documente, a mai spus Nicușor Dan, și se va ocupa de ele când va avea timp.

Nicușor Dan și-a publicat cheltuielile din cele două campanii

Președintele Nicușor Dan și-a mai prezentat agenda externă viitoare, care include obligații la nivel european, precum și două vizite, în Germania și Austria.

De asemenea, șeful statului și fost primar general al Capitalei și-a prezentat public și lista de donatori și cheltuieli din cele două campanii electorale, cea pentru Primăria București și cea pentru președinția României.

Când va propune Nicușor Dan șefi noi la servicii

Președintele a declarat, răspunzând unei întrebări, că va face o numire pentru șefia civilă a SRI în cel mai scurt timp, în funcție de programul Parlamentului României, care va trebui să voteze propunerile.

Șeful statului a vorbit și despre cele două legi pe care le-a primit de la Parlament, una privind Codul Rutier, pe care a întors-o către Legislativ, și celalaltă legea de combatere a fascismului. El a spus, așa cum se precizează și în cererea către Curtea Constituțională, că are prevederi neclare.