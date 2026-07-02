Politica

Nicușor Dan condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului: Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea

Comentează știrea
Nicușor Dan condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului: Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește paceaNicușor Dan, președintele României. Sursă foto: presidency.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, afirmă președintele Nicușor Dan. Șeful statului a condamnat loviturile lansate de trupele lui Putin asupra Kievului și a transmis că România rămâne alături de Ucraina în fața agresiunilor ruse.

Nicușor Dan condamnă atacurile Rusiei asupra Kievului: Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea

Președintele României a transmis că atacurile asupra Kievului reprezintă un nou act de agresiune, care s-a soldat cu numeroase victime civile și răniți.

„România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și cetățeni răniți”, a scris președintele pe X.

Ucraina

Ucraina. Sursa foto: Captură video

Mesaj pentru Zelenski

Președintele României și-a exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și a transmis un mesaj de încurajare pentru persoanele afectate de atacuri. De asemenea, acesta a avut un mesaj și pentru Volodimir Zelenski.

„Condoleanțele și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și către toate familiile afectate. De asemenea, le dorim o recuperare rapidă celor răniți.”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a afirmat că noile atacuri reprezintă o dovadă că Moscova nu urmărește o soluționare pașnică a conflictului.

„Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și nu se angajează într-un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare”, a punctat acesta.

Nicușor Dan: România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie

La finalul mesajului, șeful statului a reiterat angajamentul României de a susține Ucraina pe termen lung în fața agresiunii ruse.

„România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru a-și apăra libertatea”, a încheiat el.

De la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, și până în iunie 2026, armata rusă ar fi înregistrat aproximativ 1,4 milioane de pierderi, incluzând militari uciși, răniți grav și dați dispăruți. Potrivit unei analize publicate de Center for Strategic and International Studies și citate de The Moscow Times, cel puțin 450.000 dintre aceștia și-au pierdut viața.

Stiri calde

23:55 - Cum poți obține o pensie mai mare în România. Deciziile care contează înainte de retragerea din activitate
23:44 - Din culisele scandalului de la MoldATSA. Când au început neregulile
23:31 - Cea mai neobișnuită atracție din Europa. O insulă fără hoteluri, magnet pentru turiști
23:30 - Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor
23:21 - Descoperire epocală despre originea vieții: Cum au transformat asteroizii antici Pământul într-o planetă locuibilă
23:10 - Trump declară Ziua Națională a Scoicilor și lansează un nou atac la adresa foștilor președinți. Îndemn pentru pescari
23:01 - Analiză CSIS: Conflictul din Ucraina a depășit masacrul de la Stalingrad ca număr de victime
22:51 - Bihoreanul Viorel Pașca a fost plasat sub control judiciar. Update

HAI România!

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Mai este România de partea României? Între umbra Catedralei și lumina ecranelor

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Rețeta lui Bolojan de varză a la Cluj!

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Mirel Curea ridică un mare semn de întrebare în problema azilelor de la Bihor

Proiecte speciale