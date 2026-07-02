România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, afirmă președintele Nicușor Dan. Șeful statului a condamnat loviturile lansate de trupele lui Putin asupra Kievului și a transmis că România rămâne alături de Ucraina în fața agresiunilor ruse.

Președintele României a transmis că atacurile asupra Kievului reprezintă un nou act de agresiune, care s-a soldat cu numeroase victime civile și răniți.

„România condamnă cu fermitate atacul recent, nesăbuit și iresponsabil al Rusiei împotriva Kievului, care a provocat un număr mare de victime nevinovate și cetățeni răniți”, a scris președintele pe X.

Președintele României și-a exprimat sprijinul pentru poporul ucrainean și a transmis un mesaj de încurajare pentru persoanele afectate de atacuri. De asemenea, acesta a avut un mesaj și pentru Volodimir Zelenski.

„Condoleanțele și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și către toate familiile afectate. De asemenea, le dorim o recuperare rapidă celor răniți.”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele României a afirmat că noile atacuri reprezintă o dovadă că Moscova nu urmărește o soluționare pașnică a conflictului.

„Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea și nu se angajează într-un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare”, a punctat acesta.

La finalul mesajului, șeful statului a reiterat angajamentul României de a susține Ucraina pe termen lung în fața agresiunii ruse.

„România va sprijini Ucraina atât timp cât va fi nevoie pentru a-și apăra libertatea”, a încheiat el.

De la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, și până în iunie 2026, armata rusă ar fi înregistrat aproximativ 1,4 milioane de pierderi, incluzând militari uciși, răniți grav și dați dispăruți. Potrivit unei analize publicate de Center for Strategic and International Studies și citate de The Moscow Times, cel puțin 450.000 dintre aceștia și-au pierdut viața.