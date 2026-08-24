Guvernul Republicii Democrate Congo și gruparea rebelă M23, susținută de Rwanda, au convenit asupra unei foi de parcurs pentru negocierile de pace, potrivit BBC.

Într-o declarație comună, după cinci zile de discuții în Elveția, aceștia au declarat că s-au angajat să „continue negocierile către o pace cuprinzătoare și o soluționare a conflictelor” și să înființeze un mecanism de monitorizare a armistițiului.

Foaia de parcurs stabilește un calendar pentru discuțiile în cadrul unui cadru de pace mediat de SUA, pe care l-au semnat în 2025 - doar pentru ca luptele să continue apoi în estul RD Congo, care a fost cuprinsă de conflict timp de decenii.

Dar dezacordurile rămân cu privire la aspecte precum sancțiunile împotriva M23, eliberarea deținuților și calendarul reformelor politice.

La ultimele negocieri au participat M23, guvernul RD Congo, Qatar, SUA, Republica Togo, Comisia Uniunii Africane și gazda, Elveția.

„Părțile au convenit să înființeze un mecanism însărcinat cu revizuirea progreselor și abordarea provocărilor în implementarea obligațiilor și angajamentelor din cadrul Acordului-cadru de la Doha”, se adaugă în declarație, referindu-se la acordul din 2025.

Aceștia au elaborat „etape și cronologii secvențiate”, angajându-se totodată să respecte „flexibilitatea și creativitatea”, se arată în declarație.

De asemenea, au convenit să implementeze un mecanism de monitorizare a încălcărilor armistițiului. Secretariatul acestuia a fost înființat, iar prima misiune de verificare urmează să aibă loc luni în Minembwe, o zonă din Kivu de Sud afectată de lupte.

Luptele au continuat în Kivu de Nord și de Sud, în ciuda angajamentelor repetate de încetare a focului, guvernul și M23 acuzându-se reciproc de încălcări.

Conflictul este strâns legat de tensiunile dintre RD Congo și Rwanda vecină.

Rwanda susține că RD Congo nu a reușit să desființeze Forțele Democratice pentru Eliberarea Rwandei (FDLR), un grup armat pe care Kigali îl consideră o amenințare la adresa securității.

RD Congo neagă că susține FDLR și acuză Rwanda că susține M23 cu trupe și arme.

În ianuarie 2025, conflictul s-a agravat când M23 a ocupat părți din estul RD Congo, inclusiv Goma și două aeroporturi.

Mii de oameni au fost uciși și sute de mii de civili au fost forțați să-și părăsească locuințele în timpul deceniilor de lupte.

Estul RD Congo este bogat în coltan și alte resurse vitale pentru industriile electronice globale.

Rwanda a negat întotdeauna că ar susține M23, în ciuda dovezilor copleșitoare. A afirmat întotdeauna că prezența sa militară în regiune este defensivă - și există doar pentru a contracara amenințările reprezentate de alte grupări armate.