MusicVibes - începe iarna cu vibe-ul perfect

Un nou proiect muzical semnat jmEvents, cunoscutul organizator al festivalului EUROPAfest și al Bucharest International Jazz Competition, aduce în această iarnă o explozie de energie, diversitate și emoție: MusicVibes – o serie de concerte care conectează jazzul și muzica clasică într-un limbaj comun, viu și accesibil tuturor.

Desfășurat între 20 noiembrie și 2 decembrie 2025, turneul reunește un ansamblu internațional de 12 muzicieni din șase țări – Italia, Germania, Polonia, România, Bulgaria și Ungaria – laureați ai EUROPAfest și Bucharest International Jazz Competition. Aceștia vor susține concerte în România și Bulgaria: București, Snagov, Brașov, Ploiești, Pitești, Gabrovo și Ruse, aducând muzica live în spații autentice, prietenoase și adesea neconvenționale: muzee, filarmonici, huburi culturale, universități, licee sau biserici.

Unul dintre concertele MusicVibes este oferit Asociației Sursa, o inițiativă care reunește foști pacienți, aparținători și cadre medicale ce au ales să schimbe felul în care privim oncologia. Asociația oferă sprijin emoțional, informații utile și resurse valoroase pentru toți cei afectați de un diagnostic oncologic. În mai puțin de doi ani, Sursa a lansat ONCOLINE – prima linie de suport pentru pacienți oncologici, podcastul De la întuneric la lumină și ReSURSA, un program dedicat cadrelor medicale.

“Asociatia jmEvents susține această cauză din convingerea că muzica și cultura au un rol esențial în consolidarea solidarității sociale și în a da voce inițiativelor care schimbă vieți, iar sprijinirea comunității rămâne una dintre misiunile noastre centrale.” – Luigi Gageos, director MusicVibes.

MusicVibes oferă acces gratuit elevilor și studenților, invitând tânăra generație să descopere farmecul muzicii live, dincolo de ecrane. Concertele devin experiențe interactive, artiștii dialoghează cu publicul, explică procesul creativ și transformă fiecare eveniment într-o lecție vie despre libertatea artistică și bucuria de a fi împreună.

Programul include un repertoriu original – prelucrări noi și reinterpretări contemporane create special pentru această formulă multiculturală. Jazzul, clasicul și improvizația se contopesc într-un spectacol de idei și emoții, o invitație la deschidere, curiozitate și empatie culturală.

Prin diversitatea artiștilor și orașelor implicate, MusicVibes contribuie la mobilitatea culturală și la consolidarea dialogului artistic european. Inițiativa se înscrie în viziunea jmEvents de a face cultura accesibilă, modernă și relevantă pentru noile generații.

