Moșii de toamnă, tradiții și obiceiuri străvechi. Ce nu este bine să faci în această zi

În prima sâmbătă din luna noiembrie, credincioșii din religia ortodoxă sărbătoresc Moșii de Toamnă, cunoscuți și ca Sâmbăta Morților, o zi dedicată pomenirii celor adormiți. Sărbătoarea îmbină tradițiile religioase cu obiceiurile populare, subliniind rolul rugăciunii și al cinstirii celor trecuți la Dumnezeu.

În ziua Moșilor de Toamnă, credincioșii ortodocși se deplasează la biserici și cimitire pentru a aduce daruri, lumânări și tămâie pe mormintele rudelor. În această zi se împart pomeni și ajutoare pentru persoanele nevoiașe, ca semn al compasiunii și solidarității creștine.

Conform Sfintei Scripturi, după moarte urmează Judecata particulară, prin care sufletul se apropie de bucurie sau suferință, în funcție de viața trăită pe pământ. Pomenirea celor adormiți reflectă astfel credința în viața veșnică și legătura neîntreruptă dintre cei vii și cei plecați.

În credința populară, Moșii de Toamnă sunt însoțiți de mai multe obiceiuri menite să păstreze legătura între cei vii și cei adormiți. Credincioșii oferă pachete cu mâncare și pomeni persoanelor nevoiașe, iar femeile își acoperă capul și se îmbracă curat. De asemenea, în această zi se evită certurile și munca gospodărească, pentru a nu tulbura sufletele celor plecați.

Tradiția mai prevede să nu se mătură și să nu se arunce gunoiul, pentru a nu împiedica drumul sufletelor. Conform credinței populare, în noaptea Moșilor de Toamnă, sufletele morților revin pe pământ și colindă printre cei vii, iar respectarea acestor obiceiuri este considerată un semn de prudență și evlavie față de tradițiile străbune.

Printre cele mai cunoscute zile dedicate Moșilor se numără Moșii de primăvară, de Măcinici; Moșii de vară, sărbătoriți sâmbăta dinaintea Rusaliilor; Moșii de toamnă, prima sâmbătă din noiembrie; și Moșii de iarnă, sâmbăta dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne. În mai multe regiuni, precum Banat, Transilvania și Maramureș, tradiția include curățarea și împodobirea mormintelor.

Biserica Ortodoxă folosește termenul „adormiți” pentru a desemna persoanele trecute la cele veșnice, evidențiind că moartea reprezintă o trecere spre o altă formă de existență. Sâmbăta Morților precede Duminica Învierii, iar pomenirea celor adormiți reflectă credința în viața de apoi, conform Sfintei Scripturi, care vorbește despre cei adormiți ca despre oameni care „dorm” și pot fi treziți.