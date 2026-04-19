Milostenia se face între rude sau cu necunoscuții? Părintele Daniliuc explică pe larg

Multe dintre faptele de milostenie oamenii le fac între rude tocmai pentru a nu exista comentarii negative din partea acestora. Părintele Daniliuc spune însă cum ar trebui totuți făcute aceste gesturi ca să fie primite de Dumnezeu.

Arhimandritul Mihail Daniliuc a explicat că a găsit o soluție pentru a împăca pe toată lumea, mai ales când vine vorba despre pomeni și milostenie. ”Am găsit o soluție de compromis. Pentru că într-adevăr la gesturile de milostenie, te vorbește lumea, dacă nu dai. Așa că dai și la rude, dar în egală măsură sau mai mult dau și la străini.

Chem la praznic pe rude ca să nu se supere că am făcut și nu i-am chemat. Dar dau mâncare și la străini care sunt să nu poată întoarce mâncarea pe care le-am dat-o”, a spus acesta.

Însă și aceste gesturi trebuie făcute cu atenție, pentru că există mulți oameni care înșală cu aparența. ”Milostenia nu se rezumă la a arunca un ban așa în lehamite la un colț de stradă când cineva ne obligă cumva prin ținută și atitudine să dăm un ban. În Didahia celor 12 apostoli, o carte foarte importantă cu învățătura dintâi a bisericii din veacurile primare se spune așa: înainte de a face milostenie să asude în mâna ta înainte de a o da.

Adică să fiu sigur că nu încurajez prin asta trândăvia, hoția, lenea. Că sunt unii care au făcut din cerșit o profesie”, a mai spus omul bisericii.

Părintele a explicat că atunci când nu ai posibilități materiale încerci să schimbi viața omului care are nevoie. ”Milostenia, după spusele Sfântului Vasile cel Mare este să te implici în viața acelei persoane și să încerci să i-o schimbi, dacă poți.

Și atunci când nu ai tu însuți ce să dai, te oferi pe tine: te duci să vorbești cu un bătrân care zace uitat de neamuri într0un azil, este o milostenie teribilă. Mă duc să cumpăr o carte pentru un copil care nu are. Vrea o carte, dar părinții nu au posibilități și mă duc eu să cumpăr”, a încheiat el.