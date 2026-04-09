Ce este strict interzis să faci în Joia Mare. Semnele naturii care anticipează vremea și belșugul

Joia Mare, cunoscută și ca Joia Patimilor, este o zi încărcată de semnificații religioase și tradiții populare, marcând pregătirea credincioșilor pentru Paște. În folclor, această zi este însoțită de o serie de interdicții menite să protejeze sănătatea, bunăstarea casei și armonia familiei, potrivit rbc.ua.

Una dintre principalele reguli spune că nu este voie să începi lucrări casnice importante, precum spălatul rufelor sau curățenia generală, deoarece acestea ar putea aduce ghinion sau boli.

În același timp, Joia Mare este asociată cu semne meteorologice prin care oamenii anticipau vremea și recoltele viitoare. De exemplu, dacă dimineața este senină, se crede că vara va fi caldă și roditoare, iar ploile din această zi erau privite ca semn al unui an agricol mai bogat.

Tradițiile includ și rugăciuni speciale, menite să protejeze casa și familia, precum și pregătirea simbolică a hranei pentrumasa pascală. Respectarea acestor obiceiuri nu este doar un gest religios, ci și o formă de păstrare a identității culturale transmise din generație în generație.

Pe 9 aprilie, în Joia Mare, tradițiile recomandă atenție sporită la comportamentele și obiceiurile din gospodărie, pentru a asigura armonie și noroc în anul ce urmează.

Menținerea curățeniei în casă este esențială. Se consideră că o locuință neîngrijită atrage certuri și necazuri, iar vasele murdare pot aduce ghinion.

Evitarea conflictelor și a insulților este la fel de importantă. Nimeni nu trebuie să fie jignit, fie că este vorba de oameni sau animale, iar refuzarea ajutorului sau a pomenei este descurajată.

Prudență în împrumuturi, atât banii, cât și obiectele nu ar trebui împrumutate în această zi, nici măcar rudelor sau prietenilor apropiați, pentru a nu diminua averea sau norocul financiar.

Renunțarea la injurii și blesteme este recomandată, mai ales în timp ce se pregătesc mâncărurile de Paște, deoarece energiile negative ar putea afecta preparatele festive.

Abținerea de la alcool este importantă, întrucât postul Paștelui se apropie și accentul cade pe restricții stricte.

Grijă mare cu apa: vărsarea acesteia este considerată purtătoare de ghinion și nenoroc. Respectarea acestor reguli simbolice ajută la menținerea ordinii în casă și a armoniei în familie, conform tradițiilor pascale.

Joia Mare marchează ultimele momente ale vieții pământești a lui Iisus Hristos și este considerată o zi dedicată purificării atât spirituale, cât și trupești. Dimineața, bisericile oficiază liturghia Sfântului Vasile cel Mare, iar în unele mănăstiri se desfășoară și ritualul spălării picioarelor, în amintirea gestului prin care Hristos le-a spălat ucenicilor săi picioarele, simbol al smereniei și al iubirii aproapelui.

Joia Mare amintește și de Cina cea de Taină, ultima masă a lui Hristos alături de ucenici, moment în care a vorbit despre trădarea lui Iuda și s-a rugat în Grădina Ghetsimani.

Printre tradițiile populare se numără îmbăierea înainte de răsărit, când se credea că apa are puteri vindecătoare și purificatoare. Tot în această zi încep pregătirile pentru Paște: coacerea prăjiturilor și vopsirea ouălor. Strămoșii noștri puneau o monedă în apă pentru a atrage prosperitate, subliniind importanța curățeniei nu doar a trupului, ci și a sufletului și a casei.

O altă practică veche este prepararea „sării de joi”: un amestec dintr-un kilogram de sare, 12 linguri de făină și ierburi aromatice precum gălbenele, pelin, mentă și salvie, toate prăjite la foc mic. În timpul procesului, se rostește rugăciunea „Tatăl Nostru”, iar amestecul se continuă până capătă o culoare închisă, păstrându-se astfel credința în puterea sa protectoare și purificatoare.

Observarea fenomenelor naturale a fost dintotdeauna un mod de a prezice schimbările meteorologice:

Diminețile cețoase și geroase indică, de regulă, o recoltă bogată de legume.

Sunetul cicadelor anunță o primăvară călduroasă, dar cu umiditate ridicată,

păsările care zboară aproape de pământ sugerează zile ploioase ce se pot prelungi.

Cerul presărat cu nori albaștri este un semnal că valul adevărat de căldură al verii se apropie.

Apariția păpădiilor înflorite marchează sfârșitul iernii și începutul unui nou ciclu al naturii.