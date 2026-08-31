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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză. Detaliul care nu a trecut neobservat

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Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță, apariție surpriză. Detaliul care nu a trecut neobservatMonica Birladeanu. Sursa foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au fost prezenți la un botez, unde au atras atenția prin ținutele alese și prin apariția lor împreună. Actrița a optat pentru o rochie midi galbenă, cu reflexii satinate, accesorizată în nuanțe puternice de fucsia și auriu, în timp ce medicul a ales o ținută elegantă, dar relaxată.

Rochie galbenă și accesorii fucsia

Monica Bîrlădeanu a purtat o rochie midi galbenă, realizată dintr-un material cu reflexii satinate. Ținuta a fost completată de o poșetă plic și sandale cu toc, ambele în nuanțe intense de fucsia. Actrița a ales și bijuterii aurii, care au completat ținuta purtată la eveniment.

Valeriu Gheorghiță a optat pentru un sacou bleumarin, purtat peste o cămașă albă fără cravată, pantaloni albi și mocasini din piele neagră.

Monica Bîrlădeanu a vorbit despre viața de cuplu

Monica Bîrlădeanu a povestit recent despre schimbările din rutina sa de când s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță.

Actrița a spus că unul dintre lucrurile asupra căruia cei doi au fost nevoiți să ajungă la un compromis este temperatura din dormitor. Monica Bîrlădeanu a explicat că preferă să doarmă într-o cameră mai răcoroasă, în timp ce soțul său se odihnește mai bine la o temperatură mai ridicată.

„Dorm. Vreo șapte ore pe noapte. Încerc. Da, dorm pe 17 grade și încurajez pe toată lumea să facă asta. Bine, hai acum nu mai dorm chiar așa.

Am ajuns la 19 grade, că trebuie să fie un compromis acolo când ai familie mai mare, dar mi se pare că se odihnește corpul foarte bine, se conservă... Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine în căldură. Nu știu cine poate să facă asta”, a povestit actrița.

Rutina de frumusețe, povestită de actriță

Monica Bîrlădeanu a vorbit și despre modul în care și-a construit rutina de frumusețe și a mărturisit că nu a fost adepta machiajului excesiv.

Actrița a spus că fondul de ten a intrat în rutina sa abia după vârsta de 20 de ani și că primele deprinderi legate de îngrijire le-a preluat de la mama sa.

„Fondul de ten a intrat în viața mea mult mai târziu. După 20 de ani. Mama a fost o femeie cochetă. Cu resurse modeste, dar o femeie care a avut grijă de ea. Crescând cu o astfel de mamă, evident că ai niște deprinderi de acasă”, a explicat Monica Bîrlădeanu.

Actrița a vorbit și despre particularitățile profesiei sale, în care imaginea are un rol important.

„Gândește-te că lucrez în cinema, apar în fața camerei, adică e nevoie. E un «instrument» fața. Fața, vocea, corpul”, a mai spus ea. Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță s-au căsătorit pe 5 octombrie 2024, la Palatul Snagov. Ceremonia și petrecerea au avut loc într-un cadru restrâns și elegant, iar invitații au avut un dress code „black tie”.

 

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