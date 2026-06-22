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Cât ar trebui să pui în plic la un botez în 2026. Diferențele dintre nași, rude și prieteni sunt semnificative

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Cât ar trebui să pui în plic la un botez în 2026. Diferențele dintre nași, rude și prieteni sunt semnificativebebelus / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Participarea la un botez implică adesea și întrebarea legată de valoarea darului oferit familiei. În 2026, sumele acordate la botez diferă în funcție de relația cu părinții copilului, locația evenimentului și posibilitățile financiare ale fiecărui invitat.

Deși nu există reguli oficiale privind valoarea plicului, tradiția păstrată în România oferă câteva repere orientative. Pentru mulți invitați, darul în bani reprezintă o modalitate de a contribui la cheltuielile organizării evenimentului și de a sprijini familia în primele etape ale vieții copilului.

Care este rolul darului de botez

Botezul este unul dintre cele mai importante momente din viața unei familii, iar invitații aleg frecvent să ofere bani în locul unor cadouri clasice. Sumele primite pot ajuta la acoperirea costurilor petrecerii, a trusoului sau a altor cheltuieli legate de îngrijirea copilului.

În cazul nașilor, contribuția este în mod tradițional mai consistentă, deoarece aceștia au responsabilități suplimentare, inclusiv achiziționarea trusoului, a lumânării și a obiectelor necesare ceremoniei religioase.

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Câți bani se dau la botez în 2026

Valoarea darului diferă în funcție de gradul de apropiere dintre invitați și familie.

Pentru persoanele care nu au o relație foarte apropiată cu părinții copilului, sumele oferite se situează, de regulă, între:

În cazul prietenilor apropiați, darul este de obicei mai mare:

  • 400 – 700 lei pentru o persoană;
  • 500 – 900 lei pentru un cuplu.

  • Rude apropiate

Membrii familiei aleg frecvent să ofere sume mai consistente, care pot varia între:

  • 700 și 1.500 lei pentru un cuplu.

Nașii au cel mai important rol financiar în cadrul evenimentului. Pe lângă cheltuielile aferente trusoului și accesoriilor religioase, aceștia oferă de regulă:

  • între 1.500 și 5.000 de lei sau chiar mai mult, în funcție de posibilități și de tradițiile familiei.

Ce factori influențează valoarea darului

Există mai multe elemente care pot influența suma oferită la botez.

Gradul de apropiere rămâne unul dintre cei mai importanți factori. Prietenii foarte apropiați și rudele aleg, în general, să ofere sume mai mari decât simplele cunoștințe.

jucarii

jucarii / sursa foto: dreamstime.com

 

Costurile diferă semnificativ între marile orașe și localitățile mai mici. În București, Cluj-Napoca sau alte centre urbane importante, meniurile și organizarea sunt adesea mai costisitoare, ceea ce influențează și valoarea darurilor.

În marile orașe, un cuplu oferă frecvent între 500 și 1.500 de lei. În orașele mici sau în mediul rural, sumele sunt de regulă mai moderate, situându-se între 400 și 1.000 de lei.

Specialiștii în educație financiară recomandă ca valoarea darului să fie adaptată posibilităților fiecăruia. Participarea la eveniment și gestul în sine sunt considerate mai importante decât respectarea unei sume fixe.

Cadouri și cheltuieli suplimentare

Pe lângă plicul cu bani, mulți invitați aleg să ofere și cadouri utile pentru copil. Printre cele mai apreciate se numără:

  • hăinuțe;
  • produse de îngrijire;
  • jucării educative;
  • scaune auto;
  • pătuțuri sau accesorii pentru cameră.

De asemenea, costurile personale legate de transport, cazare sau ținută pot influența valoarea finală a darului.

Ce trebuie să știe nașii

În tradiția românească, nașii sunt considerați părinți spirituali ai copilului și au responsabilități extinse în ziua botezului. Aceștia asigură, de regulă, trusoul complet, lumânarea de botez și alte obiecte necesare slujbei religioase.

Pe lângă contribuția financiară, mulți nași aleg să ofere cadouri simbolice precum bijuterii, icoane sau alte obiecte cu valoare sentimentală.

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