O descoperire arheologică dezvăluie detalii despre botezul din perioada creștinismului timpuriu

Arheologii au făcut o descoperire deosebită în zona Mării Galileii, din Israel, care ar putea schimba modul în care este înțeleasă practica botezului în primele secole ale creștinismului, informează Fox News.

Indiciile scoase la iveală sugerează că ritualurile debotez erau mai diversificate și mai sofisticate decât se presupunea până acum, oferind o nouă perspectivă asupra modului în care credința creștină s-a conturat și s-a dezvoltat în timp.

Mai exact, echipa de cercetare a identificat un artefact rar, care a atras atenția atât a specialiștilor, cât și a mediului religios. Obiectul a fost descoperit într-o zonă cu puternice conotații biblice, în apropierea apelor asociate, de-a lungul tradiției, cu activitatea lui Iisus.

Piesa, estimată a avea o vechime de aproximativ 1.300–1.400 de ani, provine din ruinele orașului antic Hippos, cunoscut și sub denumirea de Sussita, situat pe un deal în partea estică a Mării Galileii. Artefactul, un bloc din marmură, a fost găsit într-un spațiu destinat ritualurilor de botez și ar putea dezvălui o etapă necunoscută până acum a practicilor baptismale din creștinismul timpuriu.

Cercetările arată că edificiul religios din Hippos includea două încăperi separate pentru botez: una destinată adulților și alta rezervată copiilor și sugarilor, locul unde a fost descoperit obiectul. Sala mai mică a fost ridicată după anul 591 d.Hr., fiind ulterior distrusă în urma unui cutremur puternic produs în anul 749 d.Hr., ceea ce contribuie la datarea artefactului.

Specialiștii descriu descoperirea ca fiind un bloc rectangular prevăzut cu trei cavități emisferice, amplasat în apropierea unei cristelnițe, într-un spațiu ceremonial recent scos la lumină. Această piesă ar putea avea un rol esențial în reconstituirea unor practici liturgice despre care, până în prezent, nu existau dovezi clare.

Obiectul, puternic erodat de trecerea timpului, prezintă trei cavități sculptate în formă de bol, dispuse alăturat, un indiciu clar că a fost conceput pentru a conține simultan mai multe lichide.

Ipoteza principală a specialiștilor este că aceste compartimente ar fi găzduit trei tipuri diferite de ulei, folosite într-o ceremonie de botez prin triplă imersiune. Această interpretare atrage atenția, întrucât practicile creștine timpurii menționează, de regulă, doar două ungeri, înainte și după ritual, ceea ce face ca structura în trei părți a obiectului să fie cu atât mai neobișnuită.

În urma unor analize detaliate și a comparațiilor cu descoperiri similare, experții au concluzionat că nu există, până acum, un echivalent cunoscut pentru acest tip de obiect. Descoperirea subliniază caracterul său excepțional în peisajul arheologic.

Arheologul Michael Eisenberg, de la Universitatea din Haifa, care a publicat rezultatele cercetării împreună cu Arleta Kowalewska, a precizat că piesa a fost găsită alături de alte obiecte liturgice deosebite, inclusiv un candelabru din bronz destinat susținerii lumânărilor.

Potrivit acestuia, abia după o analiză atentă a devenit evident cât de valoroase sunt aceste artefacte pentru înțelegerea practicilor rituale creștine din perioada timpurie, în special în regiunea considerată leagănul creștinismului, în apropierea Mării Galileii.

Arheologul Eisenberg a explicat că, la prima vedere, artefactul nu ieșea în evidență, însă cercetările aprofundate de natură arheologică și liturgică i-au schimbat complet percepția.

Descoperirea ar putea completa goluri importante din cunoașterea ritualurilor creștine din diverse regiuni și chiar dintr-un context mai larg, legat de una dintre cele mai vechi și sacre ceremonii ale creștinismului: botezul.

Eisenberg consideră că artefactul are potențialul de a deschide noi direcții de cercetare privind evoluția ritualurilor baptismale în primele comunități creștine. El subliniază că, de-a lungul timpului, diferite regiuni au dezvoltat tradiții liturgice proprii, multe dintre acestea nefiind consemnate în sursele scrise.

În acest context, descoperirea oferă o perspectivă rară asupra modului în care ritualul botezului era înțeles și practicat în comunitatea creștină bizantină din Hippos, contribuind la reconstituirea unor aspecte insuficient documentate până în prezent.

Această descoperire se adaugă altor rezultate remarcabile obținute recent în situl arheologic. Printre acestea se numără identificarea, anul trecut, a unui azil creștin pentru vârstnici, vechi de aproximativ 1.600 de ani, considerat posibil cel mai vechi de acest tip din lume. De asemenea, în luna iulie a aceluiași an, cercetătorii au scos la iveală o colecție valoroasă de bijuterii antice și monede din aur, găsite în apropierea ruinelor.