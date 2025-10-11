Misterul Insulei Paștelui a fost dezlegat: Oamenii de știință au aflat cum au fost mutate statuile gigant

Insula Paștelui, cunoscută și sub denumirea de „Rapa Nui”, este renumită în întreaga lume datorită celor 887 de statui monumentale, numite „moai”. Originea acestor statui misterioase rămâne încă neelucidată, iar materialul din care au fost realizate, o marmură care nu se găsește pe insulă, adâncește și mai mult misterul legat de construcția lor, potrivit dailymail.co.uk.

Așadar, chiar dacă originea statuilor cu capete impozante de pe Insula Paștelui rămâne un mister arheologic de amploare, cercetările recente au arătat cum au putut fi mutate.

Aceste statui, cu greutăți între 12 și 80 de tone, au fost o sursă constantă de uimire pentru cercetătorii care s-au întrebat de-a lungul timpului cum a reușit civilizația din Rapa Nui să le transporte pe insula izolată.

Realizarea sculpturilor moai este, fără îndoială, impresionantă, însă nu acesta este cel mai mare mister legat de aceste monumente, modul cum au fost mutate pe întreaga insulă Rapa Nui, traversând văi, dealuri și parcurgând distanțe de până la 15 kilometri.

Cercetătorii au reușit să afle cu ajutorul tehnologiilor moderne de modelare 3D cum s-a putut face acest lucru. Studiile arată că străvechii locuitori ai insulei au legat capetele cu frânghii, „mișcându-le în zig-zag”, arată coautorul studiului, profesorul Carl Lipo de la Universitatea Binghamton.

În studiul efectuat pe teren de cercetătorii, Terry Hunt și Carl Lipo, au demonstrat că statuile gigant pot fi mutate în picioare de un grup de 15-20 de persoane printr-o tehnică simplă: prin clătinarea lor repetată, dintr-o parte în alta. Această metodă de transport ar fi fost posibilă datorită drumurilor construite de localnici pe insulă.

Ipoteza celor doi cercetători pare să ofere o explicație plauzibilă pentru legenda „statuilor care merg”, sugerând că mitul deplasării misterioase a statuilor ar fi avut la bază acest tip de mișcare.

Numai că cei doi cercetători nu s-au oprit aici, dorind să testeze această teorie în viața reală. Au construit o replică a capului moai de 4,35 tone, pe baza modelului lor 3D.

Cu o echipă de doar 18 persoane, cercetătorii au reușit să miște statuia moai 100 de metri în doar 40 de minute, mult mai rapid decât încercările anterioare. Cercetătorii susțin că aceasta este o dovadă plauzibilă: „cel mai mare dintre capetele moai ar fi fost mișcat prin mers”.

Aceste noi dovezi științifice se aliniază chiar și cu legendele localnicilor. Ei au spuneau că statuile au fost mutate de la cariera unde au fost sculptate până la locurile unde au fost plasate pe insulă prin „mers”.

„Asta arată că locuitorii din Rapa Nui erau incredibil de inteligenți. Ei și-au dat seama de metoda asta. Așadar, este o adevărată onoare pentru acești oameni, uitați-vă ce au reușit să realizeze și avem multe de învățat de la ei”, explicat profesorul Lipo, potrivit jurnalistului William Hunter, expert în știință și tehnologie.