Social

Misterul Insulei Paștelui a fost dezlegat: Oamenii de știință au aflat cum au fost mutate statuile gigant

Comentează știrea
Misterul Insulei Paștelui a fost dezlegat: Oamenii de știință au aflat cum au fost mutate statuile gigantInsula Șerpilor. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Insula Paștelui, cunoscută și sub denumirea de „Rapa Nui”, este renumită în întreaga lume datorită celor 887 de statui monumentale, numite „moai”. Originea acestor statui misterioase rămâne încă neelucidată, iar materialul din care au fost realizate, o marmură care nu se găsește pe insulă, adâncește și mai mult misterul legat de construcția lor, potrivit dailymail.co.uk.

Misterul Insulei Paștelui a fost rezolvat: Oamenii de știință au aflat cum au fost mutate statuile gigant

Așadar, chiar dacă originea statuilor cu capete impozante de pe Insula Paștelui rămâne un mister arheologic de amploare, cercetările recente au arătat cum au putut fi mutate.

Aceste statui, cu greutăți între 12 și 80 de tone, au fost o sursă constantă de uimire pentru cercetătorii care s-au întrebat de-a lungul timpului cum a reușit civilizația din Rapa Nui să le transporte pe insula izolată.

Statuile de pe Insula Șerpilor

Statuile de pe Insula Șerpilor. Sursa foto. Pixabay

Realizarea sculpturilor moai este, fără îndoială, impresionantă, însă nu acesta este cel mai mare mister legat de aceste monumente, modul  cum au fost mutate pe întreaga insulă Rapa Nui, traversând văi, dealuri și parcurgând distanțe de până la 15 kilometri.

Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

Cercetătorii au reușit să afle cu ajutorul tehnologiilor moderne de modelare 3D cum s-a putut face acest lucru. Studiile arată că străvechii locuitori ai insulei au legat capetele cu frânghii, „mișcându-le în zig-zag”, arată coautorul studiului, profesorul Carl Lipo de la Universitatea Binghamton.

Legenda „statuilor care merg”, elucidată parțial

În studiul efectuat pe teren de cercetătorii, Terry Hunt și Carl Lipo, au demonstrat că statuile gigant pot fi mutate în picioare de un grup de 15-20 de persoane printr-o tehnică simplă: prin clătinarea lor repetată, dintr-o parte în alta. Această metodă de transport ar fi fost posibilă datorită drumurilor construite de localnici pe insulă.

Ipoteza celor doi cercetători pare să ofere o explicație plauzibilă pentru legenda „statuilor care merg”, sugerând că mitul deplasării misterioase a statuilor ar fi avut la bază acest tip de mișcare.

Numai că cei doi cercetători nu s-au oprit aici, dorind să testeze această teorie în viața reală. Au construit o replică a capului moai de 4,35 tone, pe baza modelului lor 3D.

Concluziile cercetătorilor: Capetele au fost mișcate „prin mers”

Cu o echipă de doar 18 persoane, cercetătorii au reușit să miște statuia moai 100 de metri în doar 40 de minute,  mult mai rapid decât încercările anterioare. Cercetătorii susțin că aceasta este o dovadă plauzibilă: „cel mai mare dintre capetele moai ar fi fost mișcat prin mers”.

Aceste noi dovezi științifice se aliniază chiar și cu legendele localnicilor. Ei au spuneau că statuile au fost mutate de la cariera unde au fost sculptate până la locurile unde au fost plasate pe insulă prin „mers”.

„Asta arată că locuitorii din Rapa Nui erau incredibil de inteligenți. Ei și-au dat seama de metoda asta. Așadar, este o adevărată onoare pentru acești oameni, uitați-vă ce au reușit să realizeze și avem multe de învățat de la ei”, explicat profesorul Lipo, potrivit jurnalistului William Hunter, expert în știință și tehnologie.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Legendele sumbre ale Iașiului: de la Gavril Buzatu, ultimul călău al Moldovei, la „gangul restanțierilor” temut de st...
23:40 - Povestea neștiută a lui Gheorghe Visu. Familia lui a fost împotrivă
23:28 - O sculptură cu trei fețe, descoperită pe „Dealul Morții” din Irlanda
23:19 - „Comutatorul foamei” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în tratarea obezității
23:10 - Cuba, acuzată că trimite soldați alături de Rusia. Răspunsul Havanei: Minciuni americane
22:58 - Secretul din tigaie: Cum se gătește friptura ca să devină fragedă, nu cauciucată

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale