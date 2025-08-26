Politica Ministerul Culturii va pune în dezbatere publică proiectul de lege privind dreptul de autor







Ministerul Culturii va organiza, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și actualizată, o întâlnire publică unde se va fi discutat noul proiect de act normativ: dreptul de autor şi drepturile conexe. Evenimentul are scopul de a supune documentul consultării publice cu „persoanele interesate”.

Dezbaterea va avea loc vineri, 29 august 2025, de la ora 14:00, la sediul Ministerului Culturii din București, Bd. Unirii nr. 22, Sector 3, etajul 3, sala 301, precum și online, prin intermediul platformei Zoom. Evenimentul este organizat la cererea scrisă a UCMR-ADA – Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor, a Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – CREDIDAM și a Asociației pentru Gestiunea Drepturilor Editorilor.

„Proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii.”

Ministerul Culturii mai transmite: „Având în vedere faptul că, și în situația în care ne-am raporta la termenele minime pentru anunțarea ședinței publice pentru dezbaterea proiectului de act normativ, prevăzute de Legea nr. 52/2003, programarea și desfășurarea acestei reuniuni publice se va situa în afara sau la limita temporală a perioadei pentru care Guvernul este abilitat să emită ordonanțe, în temeiul Legii nr. 134/2025”.

În aceste auspicii, Ministerul Culturii, respectând principiile transparenței decizionale și obligațiile legale, dar și din dorința de a îmbunătăți textul legislativ, susține necesitatea organizării acestei dezbateri publice la data de 29 august 2025.

Intervenția legislativă este absolut necesară, atât pentru evitarea aplicării procedurii de infringement, cât și pentru consolidarea unui aparat administrativ central eficient, capabil să răspundă cerințelor de implementare a Programului de guvernare.

Demersul legislativ este necesar și din perspectiva actualizării cadrului normativ, în spiritul continuității și al coerenței normative, în acord cu angajamentele asumate de România la nivel european. Inițiativa reflectă preocuparea constantă pentru asigurarea unui echilibru just între protejarea intereselor creatorilor, facilitarea accesului la cultură și buna funcționare a instituțiilor din domeniul drepturilor de autor și conexe.

În acest context, Ministerul Culturii este deschis la dialog și salută interesul manifestat de către entitățile implicate în mod activ și direct în gestionarea drepturilor de autor, și are convingerea că propunerile comunicate de către acestea vor contribui la finalizarea proiectului de act normativ și la adoptarea sa, ca parte a obligațiilor asumate la nivel european.

Ordinea de zi a dezbaterii publice cuprinde un singur punct, respectiv proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, precum și privind unele măsuri de reorganizare a unor autorități publice din domeniul culturii.

„Proiectul de act normativ, însoțit de anexele aferente, poate fi consultat pe site-ul instituției, accesând următorul link: cultura.ro.”

Persoanele care doresc să își exprime punctul de vedere la dezbaterile publice vor beneficia de un timp de cinci minute pentru a-și susține propunerea. Durata alocată a fost stabilită astfel încât să permită participarea unui număr cât mai mare de cetățeni interesați, oferindu-le șansa de a formula sugestii și observații privind proiectul de act normativ.

„Persoanele interesate sunt rugate să se înscrie la cuvânt pe adresa de e-mail comunicare@cultura.ro, până la data de 28.08.2025, ora 17.00. În cerere se va menționa, obligatoriu, adresa de e-mail și numărul de telefon al solicitantului”, mai transmite Ministerul Culturii

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toți cei interesați: persoane fizice şi juridice, organizații ale societății civile, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Serviciul Juridic, Contencios și Comunicare la telefon: 021.222.82.91 sau prin intermediul emailului: comunicare@cultura.ro, se mai arată în comunicatul ministerului.