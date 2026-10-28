Politica

Mihai Tudose cere operaționalizarea rapidă a Centrului de securitate maritimă al UE de la Marea Neagră

Mihai Tudose cere operaționalizarea rapidă a Centrului de securitate maritimă al UE de la Marea NeagrăMihai Tudose. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Mihai Tudose, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, solicită operaționalizarea cât mai rapidă a Centrului de securitate maritimă al Uniunii Europene de la Marea Neagră.

Tudose cere operaționalizarea rapidă a Centrului de securitate maritimă al UE de la Marea Neagră

Oficialul spune că UE și NATO trebuie să își coordoneze mai bine acțiunile pentru protejarea libertății de navigație și consolidarea securității maritime în regiune.

Tudose a făcut declarațiile după votarea, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a unei rezoluții care include propuneri privind siguranța transportului maritim pe Marea Neagră.

Potrivit europarlamentarului, există fonduri necheltuite din actualul buget multianual al Uniunii, care ar putea fi utilizate pentru accelerarea operaționalizării centrului. El a cerut, totodată, alocarea unor resurse financiare adecvate în viitorul cadru financiar european pentru perioada 2028-2034.

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Centre la Constanța și Varna

Proiectul prevede două puncte de lucru, în România și Bulgaria, cu responsabilități distincte. Activitatea centrului de la Constanța ar urma să se concentreze pe protejarea infrastructurii maritime critice, în timp ce punctul de la Varna ar avea atribuții privind reziliența la amenințări hibride și cibernetice, precum și securitatea mediului.

nava marea neagra

nava marea neagra / foto: captura video

Europarlamentarul consideră că dezvoltarea acestei structuri este importantă pentru consolidarea capacității europene de a răspunde provocărilor de securitate din bazinul Mării Negre, în contextul tensiunilor regionale și al riscurilor la adresa infrastructurii și transportului maritim.

Tudose cere măsuri concrete pentru apărarea aeriană

Un alt punct evidențiat de Mihai Tudose este necesitatea consolidării capacităților de interceptare aeriană în regiune. Acesta a criticat lipsa unor inițiative concrete din partea Comisiei Europene, în pofida anunțurilor anterioare privind dezvoltarea unui scut european de apărare spațială și a unui sistem antidrone.

Prin rezoluția adoptată, Parlamentul European solicită Comisiei să treacă la acțiuni concrete în acest domeniu, a precizat europarlamentarul.

În același timp, Tudose a subliniat că rolul României pe flancul sud-estic al Europei trebuie să fie reflectat în finanțarea europeană pentru următorul exercițiu bugetar, aferent perioadei 2028-2034.

Potrivit acestuia, negocierile privind viitorul buget al UE reprezintă o oportunitate pentru asigurarea resurselor necesare consolidării securității maritime și aeriene în regiunea Mării Negre.

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