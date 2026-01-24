Monden

Mihai Mitoșeru și-a agățat iubita de la nuntă ei. Mai exact, așa s-au cunoscut

Mihai Mitoșeru a povestit la un podcast faptul că și-a cunoscut actuala iubită la nunta ei. Mai exact i-a și prezentat evenimentul la care a participat în calitate de amfitrion și nu de mire.

I-a prezentat nunta ca apoi să se căsătorească

Necunoscute sunt căile Domnului și ale iubirii și mai și. Un exemplu elocvent în acest sens este cel al lui Mihai Mitoșeru. Acesta a explicat că pe actuala iubită a cunoscut-o la nunta ei.

”Acum șase ani de zile eu am divorțat. Prezentam pe vremea aia ”Se strigă darul”, emisiunea cu nunțile. Și am prezentat vreo 7-8 ani emisiunea cu nunțile. Și m-am dus la notar joi, și vineri am plecat la Bacău să prezint o nuntă. Era nunta ei, ea era mireasa”, a explicat prezentatorul.

După nuntă a stat cu ochii pe ea

Drept urmare după marele eveniment la care s-au cunoscut, Mitoșeru s-a tot uitat după ea pe rețelele de socializare. Ea nu a avut aceleași porniri. ”Eu am tot văzut-o pe ea, așa, după un an, în niște poze singură, prin diferite vacanțe frumoase. Și mi se părea ciudat, prea era singură cam de un an de zile. De atunci n-o mai vedeam cu soțul.

A fost o perioadă bună în care am urmărit. Dar nu-mi venea să-i zic… Dacă cumva… Și ce să-i zic? Că nu știam ce vreau să-i zic. Și i-am spus până la urmă: ”bună, mă, nebuno, ai divorțat și tu?” Direct așa. Și așa am început să vorbim”, a mai spus omul de televiziune, iar actuala iubită a confirmat.

Momentan Mihai Mitoșeru face naveta la Roma, acolo unde stă actuala lui iubită. Cei doi nu par să se grăbească spre altar sau în vreo altă direcție, ci își trăiesc începuturile relației. Nu de alta, dar sunt de câteva luni împreună și așteaptă să vadă cum decurge situația. Pe de altă parte, aceasta este prima femeie alături de care se afișează moderatorul după divorțul de Noemi.

