Andrei Duban, Prima Comedy, revine în forță. Noul sezon debutează cu o surpriză uriașă

Andrei Duban, Prima Comedy, revine în forță. Șefii postului TV au făcut un anunț oficial despre emisiunea prezentată de Andrei Duban. Reamintim că emisiunea Banc Show a avut debutul în luna aprilie a anului trecut. Atunci s-a lansat și Prima Comedy, post de televiziune ce face parte din grupul Clever Media.

Andrei Duban, Prima Comedy, revine în forță

Emisiunea prezentată de Andrei Duban a mai fost difuzată în trecut și la Prima TV. În urmă cu doar câteva zile, șefii au făcut și un anunț important: Banc Show revine pe micile ecrane.

Emisiunea prezentată de Andrei Duban a suferit și câteva modificări. Mai exact, edițiile celui de-al doilea sezon se vor vedea dintr-un nou studio. De asemenea, producătorii au decis să schimbe și grafica.

Andrei Duban şi soţia. Sursa foto: Facebook

Banc show este o emisiune care îndeamnă la râs și voie bună

Emisiunea Banc Show se va difuza de cinci ori pe săptămână, de luni până vineri, de la ora 22.00. În fiecare seară, actorul va încerca să aducă buna dispoziție în casele telespectatorilor.

„BANC show este ceea ce trăiește România de la Revoluție încoace. Câteodată un banc prost, câteodată un banc sec, câteodată un banc bun. Dar, important e să se finalizeze cu râs, pentru că doar prin râs ne putem salva”, declara Andrei Duban.

Sursa foto: Facebook

Soţia lui Andrei Duban, invitată în emisiune

Prima ediție a fost difuzată luni, 29 ianuarie, iar prima invitată a fost chiar soția lui, Grațiela. Ea nu este străină publicului de acasă. În trecut, a prezentat emisiunea Se strigă darul de la Kanal D, alături de Mihai Mitoșeru. În plus, a participat și la Survivor România, în anul 2020.

„Începem sezonul în forţă cu cea mai de forţă invitată: soţia mea, Graţi. Să nu credeţi că mi-a fost uşor să filmez, Graţiela e şi cel mai mare critic al meu, dar şi cel mai înfocat suporter. În plus, chiar am făcut şi un scurt concurs de bancuri. La care m-am declarat învins pentru că, nu-i aşa, soţia are întotdeauna dreptate. Şi câştigă! Aşadar, în acest nou sezon vom avea invitaţi care vă vor amuza, bancuri care vă vor descreţi fruntile, ne mutăm într-o «casă» nouă, suntem gata să facem România să râdă la BANC Show”, a anunţat Duban.