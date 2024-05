Monden Camelia Mitoreșu, amintiri cu Florin Piersic. Cum l-a făcut gelos Gică Petrescu







Camelia Mitoreșu, buna prietenă a lui Florin Piersic, spune că se roagă pentru sănătatea acestuia de când a aflat că este internat în spital. De altfel, cunoscuta actriță a dezvăluit relația pe care o are cu marele artist în prezent, dar și de la ce a pornit vechiul conflict între el și Gică Petrescu, în urmă cu mai mulți ani.

Actrița are numai cuvinte de laudă la adresa bunului său prieten, despre care spune că nu e un om supărăcios sau ranchiunos, fiind unul dintre cei mai minunați oameni pe care ea l-a cunoscut.

Camelia Mitoreșu, despre disputa dintre Florin Piersic și Gică Petrescu

Celebra actriță spune că ea și Florin Piersic au fost mereu apropiați și au construit împreună momente de suflet, iar în tinerețe se vizitau adesea, pentru că locuiau extrem de aproape unul de celălalt.

„Avea pe atunci o emisiune, și înainte de ea trecea pe la mine, să îl pieptăn. Chestia asta cu pieptănatul are și ea o ”istorie”. Ei bine, a fost o perioadă când Florin nu prea se înțelegea cu Gică Petrescu.

Până la un turneu, în care am fost cu toții. Se numea „Câți ani are Gică Petrescu”...Iar acolo, de drag, înainte de a urca pe scenă cu toții, îl pieptănam pe Gică Petrescu, avea el o șuviță pe care doar eu știam să o aranjez.

Florin a văzut lucrul ăsta și era cam gelos. De aceea, din momentul în care ne-am întors în țară, venea și el la mine să îl pieptăn”, a povestit Camelia Mitoșeru.

Aceasta a mai dezvăluit că tot la acel turneu Florin Piersic a lăsat în urmă conflictul cu Gică Petrescu, deoarece „el nu era un om supărăcios”.

Actrița spune că marele actor nu a deranjat niciodată pe nimeni, nu a purtat ranchiună, nu a vorbit de rău pe cineva și mereu, doar a ajutat. Camelia Mitoșeru a menționat că acesta e felul unic al bunului său prieten, despre care spune că are un suflet la fel de mare precum statura.

Actrița se roagă mereu pentru sufletul prietenului său

De când a aflat că are probleme de sănătate, Camelia Mitoșeru mărturisește că se roagă pentru sufletul și sănătatea prietenului său Florin Piersic, care de altfel i-a fost și naș în cea de-a doua căsătorie.

„Florin m-a cununat cu Luca, soțul meu de al doilea, în Israel, la Biserica Sfântă din Ierusalim. De fapt, nu era nimic planificat. Eu eram căsătorită civil, făcusem actele și petrecerea la Revoluție, printre gloanțe, dar nu ajunsesem în fața lui Dumnezeu. Așa că, Piersic s-a gândit să îmi facă o surpriză, la un turneu pe care îl aveam în Israel.

Pe atunci, era împreună cu Ana Szeles, a venit la noi în cameră și ne-a spus: „Tu te îmbraci în rochia asta, tu în costumul acesta și mergeți cu mine”.

Ne-am îmbrăcat rapid și am plecat cu un microbuz. Prima dată am ajuns la Marea Moartă...Să îl fi văzut pe Florin cum se scălda în mare, era o nebunie. Apoi, am ajuns la biserica românească din Ierusalim, unde ni s-a făcut o slujbă de unire. El și Ana au stat lângă noi, cu emoție și cu bucurie. A fost un moment unic”, a povestit actrița, potrivit wowbiz.ro.

Camelia Mitoșeru a dezvălui că a plâns foarte mult când a aflat că Florin Piersic e în spital și spune că primul pentru care se roagă e el, apoi Mihai, fiul ei.

În continuare, aceasta s-a arătat convinsă că marele actor va reveni pe scenă și va juca încă zece ani de acum încolo, deoarece Dumnezeu îi va asculta rugăciunile.