Mihai Fifor anunță strategia PSD pentru învestirea noului Guvern

Social-democrații sunt dispuși să ofere voturile necesare în Parlament pentru ca noul Cabinet condus de Veștea să fie instalat, însă acest sprijin nu este unul necondiționat. Deputatul social-democrat Mihai Fifor a explicat într-un mesaj pe Facebook că noul program de guvernare trebuie să includă în mod obligatoriu acțiuni clare care să vizeze protecția cetățenilor, relansarea sectoarelor economice și dezvoltarea generală a țării.

Conform oficialului PSD, contextul actual cere măsuri imediate, țara neavând timp de pierdut cu un executiv interimar sau blocat în dispute politice.

Deputatul social-democrat a lansat un atac direct la adresa modului în care a fost administrată țara până în prezent, subliniind că jocurile politice și interesele personale au fost puse mai presus de nevoile stringente ale populației. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a evidențiat că prioritatea principală ar trebui să fie stabilitatea națională și oprirea declinului economic.

„În vreme ce Ilie Sărăcie are o singură preocupare - cum să se ţină cu orice preţ de scaun, să îşi protejeze penalii şi grupurile de interese mufate la banul public - România are nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline, capabil să repună ţara pe direcţia corectă şi să înceapă repararea pagubelor provocate de dezastrul economic şi social lăsat în urmă de guvernarea sa. România nu îşi mai poate permite blocaje, calcule personale şi lupte pentru funcţii.

Are nevoie de decizii, de stabilitate şi de măsuri care să oprească declinul economic şi deteriorarea nivelului de trai. Din acest motiv, PSD consideră că instalarea rapidă a unui Guvern funcţional este o necesitate strategică pentru ţară. PSD va asigura sprijinul parlamentar necesar învestirii Guvernului Veştea doar în măsura în care programul de guvernare va conţine măsuri concrete pentru protejarea populaţiei, susţinerea economiei şi relansarea dezvoltării României”, a scris social-democratul pe Facebook.

Pentru ca Executivul propus să primească undă verde în legislativ, social-democrații vin cu o listă bine definită de obiective. În primul rând, se cere stoparea politicilor de austeritate și evitarea transferării presiunii fiscale pe umerii cetățenilor cu venituri modeste sau medii, precum și pe spatele micilor întreprinzători. Reprezentanții partidului susțin că echilibrul bugetar se poate obține prin atragerea de investiții și extinderea bazei de venituri, nu prin accentuarea sărăciei.

De asemenea, pe lista de priorități se află un pachet extins de măsuri împotriva inflației. Acesta ar trebui să mențină puterea de cumpărare a categoriilor defavorizate prin majorarea salariului minim, corelarea pensiilor cu realitatea economică, oferirea de sprijin pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități, dar și prin menținerea plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază.

Pe componenta educațională, social-democrații pun accent pe diminuarea fenomenului de abandon școlar prin extinderea programului național Masă Caldă, garantând astfel că niciun elev nu va părăsi școala din considerente materiale.

În plan administrativ, PSD pretinde o reformă reală, axată pe creșterea calității serviciilor publice și reducerea cheltuielilor bugetare, inclusiv prin oferirea de stimulente pentru fuzionarea voluntară a localităților cu populație redusă. Totodată, se solicită o debirocratizare vizibilă, care să însemne scăderea cu cel puțin un sfert a sarcinilor administrative destinate populației și firmelor, concomitent cu scurtarea cu minimum 30% a perioadelor necesare pentru obținerea autorizațiilor.

Pentru dinamizarea mediului privat, formațiunea politică solicită stingerea urgentă a datoriilor pe care instituțiile statului le înregistrează către companii. În plus, este văzută ca esențială repornirea programelor economice în domenii strategice sub deviza Producem în România, Investim în România. Acest lucru presupune acordarea de garanții guvernamentale pentru investiții și capital de lucru, subvenții pentru dobânzi și susținerea sectorului auto autohton prin optimizarea programului Rabla.

Nu în ultimul rând, sectorul agricol necesită atenție specială. PSD propune linii de creditare avantajoase pentru fermierii români, cu dobânzi puternic subvenționate, capabile să faciliteze investițiile masive și extinderea producției interne.

În încheiere, deputatul social-democrat a subliniat importanța abandonării modului defectuos de gestionare a treburilor publice de până acum și orientarea către acțiuni concrete în beneficiul cetățenilor.

''România are nevoie de soluţii, nu de aroganţă şi incompetenţă. După luni de austeritate, improvizaţie şi decizii greşite, prioritatea 0 trebuie să fie reconstrucţia economică şi protejarea nivelului de trai al cetăţenilor'', a arătat Mihai Fifor.

Acest material este susținut de Partidul Social Democrat

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