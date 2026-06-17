În contextul negocierilor purtate de premierul desemnat Adrian Veștea pentru formarea unei majorități parlamentare, în spațiul public au circulat numeroase informații privind posibilele portofolii ministeriale solicitate de liderii partidelor care ar urma să susțină viitorul Executiv. Printre scenariile vehiculate s-a numărat și cel potrivit căruia lidera POT, Anamaria Gavrilă, ar fi interesată de o funcție ministerială, în timp ce despre liderul PNR, Ninel Peia, s-a afirmat că ar fi vizat Ministerul Apărării. De asemenea, numele lui Victor Ponta a fost asociat cu Ministerul Transporturilor, alături de cel al lui Hubert Thuma.

Fostul lider PSD a comentat speculațiile privind posibila nominalizare a Anamariei Gavrilă la Ministerul Afacerilor Externe și a făcut o comparație cu actualul ministru desemnat pentru acest portofoliu.

„Ieri am prins și eu o seară minunată alături de cei doi copii ai mei, plecați în străinătate. Și stăteam frumos. Și eram la restaurant, acolo sus, și era un televizor. Și apărea: „Ponta este la Vila Lac, unul se luptă cu Hubert pentru Transporturi.” Dar după aia m-am prins. Nu era o greșeală, că am căutat-o pe jurnalista care a dat știrea, si apărea că Anamaria Gavrilă e la Externe. După asta, Ionuț Christache m-a întrebat: „Dar nu-i mai bună decât Țoiu?” Ba da! Deci dacă am de ales între Țoiu și Anamaria Gavrilă, o aleg pe Anamaria Gavrilă”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Între timp, premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat că programul de guvernare și lista completă a miniștrilor vor fi depuse joi la Parlament, după o nouă amânare față de calendarul prezentat inițial.

Potrivit acestuia, documentul se află în faza finală de elaborare, iar măsurile incluse sunt analizate din perspectiva impactului bugetar și a obiectivelor asumate privind reducerea deficitului.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil.

Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică”, a transmis Adrian Veștea.

În opinia lui Victor Ponta, președintele are libertatea constituțională de a desemna premierul, inclusiv în situația în care acesta nu este susținut de partidul din care face parte.

„Știți că și domnul Băsescu a vrut să facă chestia asta, mi-a zis că o să-l pună pe domnul Dragnea prim-ministru, că nu mă pune pe mine. Și până la urmă m-a pus pe mine, și i-a fost bine și domnului Băsescu. Dar nu asta e problema. Problema e următoarea: președintele a fost votat, eu am candidat împotriva domniei sale, deci nu sunt neapărat obiectiv. E constituțional să aleagă pe cine dorește domnia sa, din moment ce partidele n-au propus … De exemplu, grupul Uniți pentru România, când a fost la Cotroceni, m-a propus pe mine”, a declarat Victor Ponta.

Acesta a făcut o paralelă cu perioada în care ocupa funcția de premier, susținând că și fostul președinte Traian Băsescu a luat în calcul o altă variantă pentru șefia Guvernului.