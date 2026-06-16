Negocierile pentru viitorul Guvern condus de Adrian Veștea se intensifică de la o oră la alta, iar discuțiile s-ar purta atât pentru obținerea voturilor necesare în Parlament, cât și pentru împărțirea portofoliilor ministeriale, potrivit unor surse politice. Conform informațiilor apărute pe scena politică, mai mulți reprezentanți ai PSD și PNL apropiați de Adrian Veștea ar încerca să convingă parlamentari din alte formațiuni să susțină noul Executiv.

În acest context, obiectivul taberei care îl sprijină pe Veștea ar fi atingerea pragului de aproximativ 240 de voturi necesare pentru validarea Guvernului.

Discuțiile s-ar desfășura inclusiv la nivel individual, fiecare parlamentar care ar putea oferi sprijin fiind contactat separat. Potrivit informațiilor vehiculate în ultimele ore, negocierile nu ar ține cont de apartenența politică, accentul fiind pus pe obținerea unei majorități solide în Parlament.

În culisele negocierilor s-ar vorbi și despre posibilitatea ca o parte dintre voturile necesare să provină din zona AUR. Pe lângă calculele parlamentare, negocierile s-ar concentra și asupra viitoarei formule guvernamentale.

Conform calculelor din mediul politic, Cătălin Predoiu nu ar urma să facă parte din viitorul Executiv. În schimb, acesta ar fi luat în calcul pentru conducerea Senatului.

O competiție importantă s-ar contura pentru Ministerul Transporturilor. Surse politice afirmă că Hubert Thuma și-ar dori să preia influența asupra acestui portofoliu printr-un apropiat. În același timp, Victor Ponta i-ar fi solicitat lui Adrian Veștea aceeași funcție, ceea ce ar putea complica negocierile.

De asemenea, Adrian Veștea ar fi avut o discuție directă cu Ana Maria Gavrilă, lidera POT. În timpul negocierilor, aceasta ar fi solicitat portofoliul Ministerului Afacerilor Externe în schimbul susținerii Executivului.

Totodată, Ninel Peia, reprezentant al grupului parlamentar PACE, ar fi cerut să preia Ministerul Apărării, în timp ce Cosmina Cerva, aleasă pe listele SOS România și afiliată în prezent aceluiași grup parlamentar, ar fi solicitat conducerea Ministerului Justiției.