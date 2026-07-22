Deputata Ramona Lovin, de la Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), acuză Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, de probleme grave în funcționarea serviciilor consulare și susține că românii din mai multe țări se confruntă cu suspendări ale activității, lipsă de personal și întârzieri majore la programări, potrivit unui comunicat emis de politiciană.

Parlamentarul afirmă că Ambasada României la Copenhaga și-a suspendat activitatea cu publicul începând cu 13 iulie 2026 „până la sosirea unui consul”, iar reprezentanța diplomatică de la Berna a închis ghișeele până pe 10 august 2026, urmând să funcționeze cu un singur ghișeu din cauza lipsei de personal.

„Aceste suspendări nu sunt accidente izolate. Ele reprezintă consecința directă a managementului defectuos și a lipsei de viziune a Ministerului Afacerilor Externe sub conducerea Oanei Țoiu”, afirmă Ramona Lovin.

Ea susține că platforma e-Consulat întâmpină în continuare probleme, iar românii din Germania, inclusiv cei care apelează la consulatul din Bonn, așteaptă perioade îndelungate pentru programări. Potrivit deputatei, probleme similare există și în alte misiuni diplomatice cu comunități numeroase.

„Românii din străinătate, care plătesc taxe în țările de reședință și contribuie semnificativ la economia României prin remitențe și impozite, sunt tratați ca cetățeni de rangul doi”, susține deputata AUR.

Deputata AUR Ramona Lovin solicită deblocarea serviciilor consulare în misiunile afectate, transparentizarea situației de personal, suplimentarea posturilor și angajarea temporară la MAE, acolo unde este necesar, precum și măsuri pentru optimizarea platformei econsulat.ro.

„Diaspora nu mai acceptă să fie ignorată și umilită. Este timpul ca Oana Țoiu și conducerea MAE să înceteze cu promisiunile goale și să livreze rezultate concrete pentru românii din afara granițelor”, a declarat Ramona Lovin, deputat AUR.