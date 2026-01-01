Monden

Mihai Albu a participat la petrecerile lui Columbeanu. Dezvăluiri din culise

Mihai Albu. Sursa foto: Instagram/ captură video
Creatorul de pantofi, Mihai Albu, a povestit la un podcast faptul că a avut o relație apropiată de Irinel Columbeanu. Drept urmare cei doi se vizitau foarte des chiar și înainte de căsătoria cu Monica.

Mihai Albu și prietenia cu Irinel

Creatorul de pantofi a explicat că atunci când Irinel avea bani, cei doi erau foarte apropiați. ”Am avut o perioadă în care eram destul de apropiați. Bine și înainte de a se căsători cu Monica, dar și în timpul căsniciei lor eram apropiați.

Ne făceam vizite, ieșeam împreună, chiar am fost ok, am ținut legătura cu dânsul. Dar de când a ajuns la azil nu l-am vizitat pentru că îmi este peste mână. Am mai vorbit o singură dată cu el la telefon”, a mai spus Mihai Albu.

Prietenie până la azil

Doar că în momentul în care Irinel a pierdut și ultima fărâmă de speranță financiară au dispărut și prietenii. ”Dar înainte de a ajunge la azil, împreună cu Cristi Sârbu, avocatul, l-am invitat și am tot ieșit cu el.

Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu. Sursă foto: Captură video Youtube

Începuse declinul dânsului, era atunci când locuia într-un apartament de pe Calea Victoriei. După aceea au început problemele de sănătate după a ajuns la azil”, a mai spus fostul soț al Iuliei Albu.

O știe pe Irinuca din fașă

Cert este că apropierea celor doi a mers până acolo, încât Mihai Albu a fost prezent și la botezul Irinucăi. ”O singură dată am mai vorbit cu el la telefon. Ajunsese la azil și încerca să facă reclamă unei agenții de brokeraj. Probabil a fost contactat pentru notorietatea lui. Dar de atunci nu am mai vorbit cu el. Eu am fost la botezul Irinucăi, o cunosc de când era mică.

Petrecerea a fost făcută la casa lui de la Izvorani. A făcut acolo botezul. Dar nu am mai ținut legătura cu ea. Mai ales că ea e tot timpul plecată”, a încheiat acesta. În acest moment Irinel Columbeanu este internat tot la azil. Din când în când fiica lui îl vizitează și se interesează de starea lui de sănătate.

