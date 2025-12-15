Monden

Irinel Columbeanu s-a pocăit. A ținut totul secret până acum

Irinel Columbeanu s-a pocăit. A ținut totul secret până acumIrinel Columbeanu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Fostul afacerist Irinel Columbeanu a ales să-și schimbe religia și să se apropie mai mult de credință printr-un botez recent, desfășurat într-un cadru restrâns și emoționant. Evenimentul a avut loc într-o biserică, alături de persoane apropiate care l-au susținut, iar fostul milionar de la Izvorani a fost surprins purtând haine albe.

Irinel Columbeanu s-a pocăit

Schimbarea religioasă vine după ani în care fostul milionar s-a confruntat cu dificultăți majore, atât pe plan financiar, cât și în ceea ce privește sănătatea. Botezul marchează, potrivit declarațiilor sale, un moment de reconectare cu spiritualitatea și de regăsire a echilibrului interior.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, a declarat Irinel Columbeanu în timpul ceremoniei.

@robertgrecuuu Irinel Columbeanu a câștigat totul ‼️ A făcut cea mai bună afacere din toată viața lui. L-a primit pe Iisus Hristos ca Domn & Mântuitor în viața lui și face botezul! Slavă Domnului! #robertgrecu #foryou #iisus #salvare #romania ♬ sunet original - Robert Grecu

Ziua moțiunilor în Parlament. Bolojan, mesaj pentru români: Anul viitor nu vor mai exista creşteri de taxe şi impozite. Update
Ziua moțiunilor în Parlament. Bolojan, mesaj pentru români: Anul viitor nu vor mai exista creşteri de taxe şi impozite. Update
2026 vine cu gadgeturi revoluționare: telefoanele tradiționale vor părea demodate
2026 vine cu gadgeturi revoluționare: telefoanele tradiționale vor părea demodate

Columbeanu a împărtășit cu cei prezenți emoția și speranța unui nou început. Îmbrăcat în alb, fostul afacerist a fost înconjurat de persoane care probabil urmau și ele să fie botezate, creând un moment de comuniune spirituală.

Și-a anunțat fiica în ultimul moment

În ciuda distanței care îl separă de fiica sa, fostul milionar menține o legătură apropiată cu aceasta, a informat-o că și-a schimbat religia și i-a trimis imagini de la botez.

Fiica sa îl vizitează ori de câte ori are ocazia și se asigură că are parte de tot sprijinul necesar, inclusiv financiar, dar și emoțional. Vara trecută, Irina a petrecut mai multe zile alături de tatăl său în România, oferindu-i companie și grijă atentă.

Irina Columbeanu și Irinel Columbeanu.v1

Irina Columbeanu și Irinel Columbeanu. Sursa foto captură ecran

În prezent, Irinel Columbeanu locuiește într-un cămin pentru vârstnici, unde primește îngrijire specializată pentru problemele sale de sănătate.

Columbeanu, după ce și-a schimbat religia

„Aș dori să transmit fiecăruia dintre telespectatori că viața e frumoasă. Vreau să coordonez aceste hotărâri cu ceea ce voi recepționa ca reacții ale fiicei mele la acest lucru. Și ea era luată de către tatăl meu la aceste ceremonii și i-am trimis și eu niște imagini și aștept comentariile ei. Nu i-am spus nimănui, am făcut după ce am simțit”, a declarat fostul milionar.

1 comentarii

  1. Cristiano70 spune:
    15 decembrie 2025 la 14:36

    Deci scenariul este cunoscut. După o viata de desfrau și depravari, a luat calea Domnului. Asa credeți voi ca vi se iartă păcatele, neghiobilor??

