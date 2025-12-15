Irinel Columbeanu s-a pocăit. A ținut totul secret până acum

Fostul afacerist Irinel Columbeanu a ales să-și schimbe religia și să se apropie mai mult de credință printr-un botez recent, desfășurat într-un cadru restrâns și emoționant. Evenimentul a avut loc într-o biserică, alături de persoane apropiate care l-au susținut, iar fostul milionar de la Izvorani a fost surprins purtând haine albe.

Schimbarea religioasă vine după ani în care fostul milionar s-a confruntat cu dificultăți majore, atât pe plan financiar, cât și în ceea ce privește sănătatea. Botezul marchează, potrivit declarațiilor sale, un moment de reconectare cu spiritualitatea și de regăsire a echilibrului interior.

„Vreau să îl urmez în credință pe Domnul Iisus Hristos!”, a declarat Irinel Columbeanu în timpul ceremoniei.

Columbeanu a împărtășit cu cei prezenți emoția și speranța unui nou început. Îmbrăcat în alb, fostul afacerist a fost înconjurat de persoane care probabil urmau și ele să fie botezate, creând un moment de comuniune spirituală.

În ciuda distanței care îl separă de fiica sa, fostul milionar menține o legătură apropiată cu aceasta, a informat-o că și-a schimbat religia și i-a trimis imagini de la botez.

Fiica sa îl vizitează ori de câte ori are ocazia și se asigură că are parte de tot sprijinul necesar, inclusiv financiar, dar și emoțional. Vara trecută, Irina a petrecut mai multe zile alături de tatăl său în România, oferindu-i companie și grijă atentă.

În prezent, Irinel Columbeanu locuiește într-un cămin pentru vârstnici, unde primește îngrijire specializată pentru problemele sale de sănătate.