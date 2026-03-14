Viața la bordul unui iaht de lux. O fostă angajată dezvăluie adevărul despre milionari: Pentru ei, verigheta devine doar un accesoriu

Raissa Bellini, fostă angajată pe un iaht de lux, a oferit, în cadrul unui interviu acordat publicației New York Post, detalii despre comportamentul neașteptat al unor oaspeți milionari pe impunătoarele ambarcațiuni și despre provocările vieții în largul mării.

Raissa Bellini, în vârstă de 37 de ani, a lucrat timp de cinci ani pe un iaht de lux, navigând în Mediterană către destinații precum Italia, Spania, Grecia, Turcia și Ibiza. În această perioadă, a intrat în contact cu oaspeți extrem de bogați care combinau afacerile cu distracția în egală măsură.

„La mare, unii bărbați cred că regulile nu se aplică,” a declarat Bellini, care lucra sezonier între aprilie și octombrie. „E ca și cum își lasă viața reală la mal. Verigheta devine doar un accesoriu”, a spus ea pentru Jam Press.

Bellini a remarcat că mulți dintre oaspeții căsătoriți aveau un comportament diferit când se aflau departe de mal. „În public, sunt serioși și impecabili. Sunt bărbați de familie”, a mai declarat ea. „Dar acolo, unii încercau să profite. Apăreau brusc jos, unde lucram eu. Mă complimentează, stau prea aproape, testează limitele”, a mai spus fosta angajată.

Aceasta a declarat, totodată, că atmosfera luxoasă conferă anumitor bărbați o încredere pe care nu o au în viața obișnuită. „Când realitatea pare departe, oamenii își arată adevărata personalitate”, adaugă ea.

Chiar dacă astfel de comportamente nu sunt surprinzătoare pentru membrii echipajului, Bellini a fost avertizată de la început. „Ți se spune din prima zi - ce se întâmplă pe iaht rămâne pe iaht. Nu spui nimic. Nu creezi probleme”, a declarat Bellini.

Cu toate acestea, avertismentele nu au redus disconfortul. „Au fost momente în care speram ca alt coleg să intre. Zâmbești, rămâi profesional, numeri minutele”, a povestit ea.

Viața la bord nu este întotdeauna una de invidiat. Bellini explică că munca și traiul în spații restrânse în mijlocul oceanului creează o senzație de izolare.

„Nu ai unde să mergi. Nu poți pleca pur și simplu. E barca lor. Aceasta schimbă dinamica”, a spus ea.

În prezent, Raissa Bellini se concentrează pe construirea propriei prezențe online, având deja 600.000 de urmăritori pe Instagram. Experiența pe yacht i-a oferit perspective despre putere și comportamentul uman.

„Am învățat cum funcționează cu adevărat puterea. Și am învățat că banii nu schimbă un bărbat. Doar elimină filtrele”, a concluzionat ea.