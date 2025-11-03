Irinel Columbeanu, la mâna fiicei sale. L-a luat pe semnătură
- Emma Cristescu
- 3 noiembrie 2025, 12:25
După ani de probleme de sănătate și pierderi financiare semnificative, Irinel Columbeanu își găsește astăzi bucuria în gesturile simple și în compania fiicei sale, Irina. De aproape doi ani, fostul milionar locuiește într-un azil din Ghermănești, iar vizitele fiicei sale au devenit pentru el momente de reconectare cu viața.
Irinel Columbeanu, luat pe semnătură de fiica sa
Irina s-a întors în România cu un scop clar: să fie aproape de tatăl ei și să îl susțină. Fiecare ieșire în oraș, fiecare masă la restaurantele preferate sau plimbare prin locurile dragi tatălui ei sunt pentru cei doi clipe prețioase. „Timpul petrecut împreună contează mai mult decât orice avere”, a spus un apropiat al familiei.
La căminul din Ghermănești, regulile sunt stricte și se aplică tuturor rezidenților. Orice ieșire în afara centrului presupune o procedură clară: semnătura în registre și asumarea răspunderii. Directorul centrului, Ion Cassian, a spus că Irina îl ia pe semnătura pe tatăl său și răspunde pentru el.
„Chiar și Irinuca îl ia pe semnătură pe tatăl ei. Este majoră, are 18 ani, are acest drept. Când îl scoate în oraș, este răspunzătoare pentru el. Și când revin la azil, ea semnează din nou. Așa e regulamentul pentru toată lumea și toți au înțeles. Nu sunt probleme în acest sens.”
Columbeanu, din nou cu zâmbetul pe buze
Pentru Irinel, aceste vizite aduc mai mult decât companie – sunt un motiv de bucurie și optimism. După ce a trecut prin mai multe accidente vasculare cerebrale, fostul milionar apreciază acum lucrurile simple: discuțiile cu fiica sa, ieșirile în oraș și vizitele prietenilor. Directorul azilului a spus că fostul milionar zâmbește mai des de când fiica lui a revenit în România.
I-a acoperit restanțele la azil
„Irinel este mult mai vesel, are o stare de spirit bună de când fiica lui a revenit în România. Îl scoate des în oraș, stau mult de vorbă, au o relație strânsă. El a crescut-o singur după plecarea Monicăi Gabor în America.
A investit în educația ei, la școli cu taxă, a avut grijă să nu-i lipsească nimic. Iar acum, la greu, Irinuca îi întoarce binele. I-a mai acoperit restanțele la azil. Face și ea cât poate”, a spus Ion Cassian.
