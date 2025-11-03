Irinel Columbeanu, la mâna fiicei sale. L-a luat pe semnătură

După ani de probleme de sănătate și pierderi financiare semnificative, Irinel Columbeanu își găsește astăzi bucuria în gesturile simple și în compania fiicei sale, Irina. De aproape doi ani, fostul milionar locuiește într-un azil din Ghermănești, iar vizitele fiicei sale au devenit pentru el momente de reconectare cu viața.

Irina s-a întors în România cu un scop clar: să fie aproape de tatăl ei și să îl susțină. Fiecare ieșire în oraș, fiecare masă la restaurantele preferate sau plimbare prin locurile dragi tatălui ei sunt pentru cei doi clipe prețioase. „Timpul petrecut împreună contează mai mult decât orice avere”, a spus un apropiat al familiei.

La căminul din Ghermănești, regulile sunt stricte și se aplică tuturor rezidenților. Orice ieșire în afara centrului presupune o procedură clară: semnătura în registre și asumarea răspunderii. Directorul centrului, Ion Cassian, a spus că Irina îl ia pe semnătura pe tatăl său și răspunde pentru el.

Pentru Irinel, aceste vizite aduc mai mult decât companie – sunt un motiv de bucurie și optimism. După ce a trecut prin mai multe accidente vasculare cerebrale, fostul milionar apreciază acum lucrurile simple: discuțiile cu fiica sa, ieșirile în oraș și vizitele prietenilor. Directorul azilului a spus că fostul milionar zâmbește mai des de când fiica lui a revenit în România.