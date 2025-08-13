Monden Critici dure din azil: Columbeanu a risipit averea pe femei, nu pe viitor







Fostul milionar Irinel Columbeanu a fost criticat de interpretul de muzică populară Ion Lăceanu, care îi reproșează lipsa de chibzuință financiară. Acesta a spus că fostul afacerist a cheltuit averea pe femei și că nu s-a mai gândit la viitor.

Artistul, în vârstă de 89 de ani, locuiește de patru ani într-un azil privat din București, unde nu are datorii și beneficiază de condiții excelente, în timp ce Columbeanu, stabilit într-un cămin din Ghermănești, s-a confruntat recent cu restanțe majore, acoperite în mare parte de fiica sa, Irina.

„Lui Irinel Columbeanu i-a plăcut viața, știe toată lumea. A iubit femei frumoase, a cheltuit cu ele, iar multe l-au uitat acum, la greu”, a declarat Lăceanu, adăugând că fostul om de afaceri „trebuia să pună bani deoparte, la saltea, și pentru bătrânețe”.

Ion Lăceanu a mai spus că și-a asigurat bătrânețea prin muncă legală, cu contracte și carte de muncă, acumulând o pensie de aproximativ 3.000 de lei. În plus, a economisit constant, ceea ce îi permite acum să ducă o viață lipsită de griji materiale. „Nu fiul meu m-a adus aici, eu am dorit să vin. Mă simt răsfățat și nu-mi lipsește nimic”, afirmă rapsodul.

În opinia sa, greșeala lui Columbeanu a fost că a trăit exclusiv în prezent, fără să își asigure viitorul. „Are noroc că o are pe fata lui, un suflet nobil, dar ce făcea dacă n-avea deloc copii? Tot săracul pune deoparte, că știe că n-are cine-l ajuta”, a spus Lăceanu pentru Click.

Situația fostului milionar de la Izvorani este explicată și de Ion Cassian, directorul azilului din Ghermănești, care afirmă că pensia de circa 2.000 de lei nu acoperă costurile lunare ale instituției, între 4.500 și 7.000 de lei. Diferența a fost acoperită, recent, de Irina Columbeanu, aflată în SUA.

„Irinel este cu mult mai vesel după vizita fiicei lui. Ea a venit aproape zilnic, au stat mult de vorbă și au o relație strânsă”, a spus Cassian, subliniind că tânăra intenționează să continue sprijinul financiar, inclusiv prin viitoare colaborări online cu branduri din România.

Lăceanu a mai spus că situația fostului milionar de la Izvorani,ar trebui să fie o lecție pentru cei care cred că averea este inepuizabilă. „Nu și-a asigurat viitorul, a făcut investiții nefericite. Și uite unde a ajuns”, punctează artistul.