Românul care i-a cântat lui Kennedy, cu doar jumătate de an înainte de a fi asasinat. De ce nu mai cântă acum

În vârstă de 87 de ani, Ion Lăceanu s-a retras din lumina reflectoarelor în urmă cu mai mulți ani. Acesta nu și-a mai găsit locul în emisiunile de televiziune și a decis să se dedice trup și suflet concertelor pe care le ținea într-o tavernă din București:

“Mă întâlnesc cu oamenii și mă întreabă unde am dispărut. Nu am dispărut, însă seriozitatea și conduita mea profesională nu mă recomandă pentru emisiunile de televiziune populare în ziua de azi, așa că nu mai am vizibilitatea pe care am avut-o, timp de șase decenii, la postul național ori la concerte, în fața a zeci de mii de oameni. Prefer să-mi duc mai departe munca într-un loc plin de oameni fideli muzicii autentice românești, dar și în fața multor străini, care descoperă pentru prima dată folclorul românesc. Mă fac fericit încântarea și bucuria lor”, spunea în 2020 Ion Lăceanu pentru libertatea.

Pandemia l-a determinat însă să renunțe pentru o vreme și la plăcerea de a cânta în fața oamenilor.

Ion Lăceanu, sărbători petrecute în azil: „N-am ieșit nicăieri”

Așa cum mărturisea în interviul pentru Libertatea, artistul se gospodărea singur. După ce a rămas văduv a fost nevoit să se descurce cu toate treburile casnice. Însă, fiul artistului a luat decizia să-și ducă tatăl la azil.

”Aici m-a adus fiul meu, aici e locul meu acum, căci, după decesul soției, nu-mi găseam locul niciunde. Am stat o vreme și singur, nu e bine, am vrut și eu să fiu supravegheat.

E bine aici, au grijă de noi, sunt doctori buni, unii nu pot să mănânce și sunt ajutați. Eu am o luciditate mai mare decât a celorlalți, mulți sunt grav bolnavi.

Recunosc, îmi lipsește casa, e foarte adevărat, dar spre bătrânețe avem nevoie și de ajutor. Mâncarea este bună, avem trei mese pe zi. Nu știu cât costă cazarea și masa, nu mă ocup eu, fiul meu plătește. N-am ieșit din azil de câteva luni, nici la mare, nici la munte, nicăieri”, a explicat Ion Lăceanu,

„Mi-e dor de spectacole”

Cu toate că apreciază ajutorul medicilor și este conștient că are nevoie de supraveghere permanentă, mare artist Ion Lăceanu nu-și poate lua gândul de la spectacole.

”Cu sănătatea sunt satisfăcător. Sunt tot la cămin, da, dar este foarte bine. Am petrecut de Revelion, a fost frumos, dar nu am cântat la masa festivă.

Nu am cum să cânt, trebuie să fiu acompaniat, îmi trebuie orchestră. Singur, de nebun, așa, cum să cânt? Nu are efect. Și nici nu am cui să îi cânt, aici sunt mulți foarte bătrâni. Mi-e dor de spectacole, da, mi-e dor, dar n-am ce să fac, asta e!”, a spus Ion Lăceanu pentru Impact.ro.

Ion Lăceanu, cutremurat de asasinarea lui Kennedy

Cu toate că a cântat pentru foarte multe persoane importante din lumea întreagă, Ion Lăceanu are amintiri de neuitat din concertul susținut în fața lui J.F.Kennedy.

Ion Lăceanu a apreciat la Kennedy carisma, dar și eleganța. Pentru că soția artistului era însărcinată în acel moment, pe fiul lor l-au botezat Robert, ca pe fratele lui J.F.Kennedy.

Asasinarea fostului președinte american, la doar jumătatea de an după concertul susținut la ambasada României în America (în 1963) , l-a cutremurat pe Ion Lăceanu:

Pe atunci, soția mea era însărcinată, așa că pe fiul meu îl cheamă și Robert, ca pe fratele lui J.F.Kennedy. Nu i-am pus John, pentru că așa mi se zice mie.

Am făcut asta în amintirea familiei fostului președinte american. După o jumătate de an, de la acest eveniment, celebrul politician a fost asasinat, veste care m-a cutremurat”, mai povestește Ion Lăceanu potrivit sursei citate.