Monden Irinel Columbeanu s-a prăbușit! A apelat la psihiatru. Drama fostului milionar







Irinel Columbeanu, fostul milionar cunoscut pentru opulența sa și stilul său de viață extravagant, se confruntă cu vremuri grele. La 67 de ani, fostul om de afaceri, care a fost odinioară printre cele mai influente personalități ale vieții de lux din România, se confruntă cu probleme grave de sănătate și financiare.

Obișnuit să câștige enorm, să cheltuiască la fel, acum are probleme cu asigurarea subzistenței. După ce a suferit două accidente vasculare cerebrale, Columbeanu a fost forțat să se retragă în azilul din Ghermănești. Acolo, a încercat și să obțină ajutorul unui psihiatru pentru a-și depăși traumele. O situație nu foarte periculoasă, dar deloc confortabilă.

Sănătatea fostului milionar este extrem de precară, conform declarațiilor lui Ion Cassian, proprietarul azilului în care locuiește acesta. “Este mai calm acum și are o atitudine optimistă. Am sunat la un medic pentru a-i recomanda un tratament, deoarece are probleme cu somnul. În plus, este trist pentru că nu poate călători cu avionul pentru a-și vizita fiica, Irinuca, care locuiește în Statele Unite” . Cassian a spus: „A fost sfătuit de medic să nu mai zboare din cauza riscurilor la care s-ar expune”.

Columbeanu, mari probleme financiare

Pe lângă problemele sale de sănătate, Columbeanu se confruntă și cu probleme mari de bani. A pierdut întreaga sa avere, inclusiv vila de la Izvorani, și trăiește acum dintr-o pensie modestă de puțin peste 2.000 de lei, din care o parte este reținută de bănci. Deși recunoștește că se confruntă cu aceleași dificultăți ale vieții sale anterioare, fostul milionar se bazează pe sprijinul prietenilor și al celor apropiați. I-am făcut o promisiune că îl voi găzdui în cămin atâta timp cât își dorește. Cassian a adăugat: „Sunt condiții bune, dar nu este ușor să treci de la lux la viața de la azil”.

Cu toate acestea, cel mai faimos fotbalist din România, Gigi Becali, nu este dispus să îl ajute pe fostul milionar. Îmi cer scuze pentru situația lui Irinel, dar ce să fac acum? De ce a pierdut banii? Cred că Monica și fata lui îi vor oferi asistență. Cred că nu mai are nimic. Becali a spus: „Trebuie să ai mare grijă cum îți gestionezi averea în viața asta”.

Prin urmare, povestea lui Irinel Columbeanu servește drept avertisment pentru oamenii care uită că viața poate fi imprevizibilă odată ce au atins vârful succesului, scrie click.ro. Trecerea de la bogăție la sărăcie poate fi nemiloasă și rapidă, iar lipsa de sprijin din partea celor apropiați poate fi uneori mai dureroasă decât pierderea oricărei bunuri materiale.