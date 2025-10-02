Meta va afișa reclame pe baza conversațiilor cu asistentul AI pe Facebook și Instagram

Meta Platforms a anunțat miercuri că, începând cu 16 decembrie, va începe să utilizeze interacțiunile utilizatorilor cu asistentul său digital Meta AI pentru a adapta reclamele și conținutul afișat pe platformele Facebook și Instagram. Notificările privind această modificare vor fi transmise utilizatorilor începând cu 7 octombrie.

Această măsură face parte din strategia Meta de a integra investițiile în inteligența artificială generativă direct în serviciile sale principale. Meta AI, disponibil pe Facebook, Instagram, WhatsApp și Messenger, precum și ca aplicație și site independente, are deja peste 1 miliard de utilizatori activi lunar, potrivit companiei.

Dacă un utilizator va discut cu Meta AI despre planificarea unei vacanțe de familie, acesta ar putea vedea pe Facebook recomandări de Reels despre destinații turistice sau reclame pentru hoteluri.

Această personalizare nu va afecta automat conversațiile din WhatsApp, cu excepția situației în care utilizatorii își conectează conturile la alte aplicații Meta. Nu există o metodă de dezabonare directă, însă utilizatorii care nu folosesc Meta AI nu vor fi afectați.

Meta își extinde investițiile și mizează pe dezvoltarea roboților umanoizi, punând accent pe software și inteligență artificială. Conform CTO-ului Andrew Bosworth, compania construiește o platformă care să funcționeze ca „schelet digital” pentru roboți, similar cu modul în care Android operează pentru telefoane, și care poate fi licențiată altor producători.

Obiectivul este crearea unui model digital al lumii capabil să susțină simulări realiste și acțiuni precise, depășind limitările actuale ale manipulării fizice și feedback-ului senzorial. Meta investește sume uriașe în Reality Labs și AI, punând bazele unei platforme universale care ar putea transforma modul în care roboții umanoizi sunt construiți și utilizați.