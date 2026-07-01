Ați ajutat un escroc și o rețea criminală, așa sună mesajul dur al unuia din participanții la descinderea de ieri, în azilul din Bihor. Psihiatrul Gabriel Diaconu, unul dintre specialiștii implicați direct în operațiunea de salvare de la azilul clandestin din județul Bihor, a publicat un text manifest în care oferă detalii tehnice și logistice despre intervenția forțelor de ordine și a personalului medical.

Acesta denunță „războinicii de tastatură”, descrie condițiile extreme de la fața locului și enumeră faptele penale grave comise sub paravanul asociației conduse de Viorel Pașca.

Răspunzând criticilor din spațiul public privind numărul mare de salvatori, Gabriel Diaconu a dezvăluit amploarea reală a dispozitivului trimis în localitatea izolată din Bihor. În total, 324 de cadre medicale și de intervenție au fost mobilizate pentru o populație țintă de 407 victime, multe dintre acestea fiind nedeplasabile sau având nevoie de asistență medicală urgentă.

Medicul a explicat că operațiunea a început în creierul nopții, la ora 03:30, iar la ora 08:00 forțele au pătruns în amplasament pentru a instala un Punct Medical Avansat (PMA). Diaconu a descris atmosfera sufocantă găsită în adăposturile clandestine pe fondul caniculei extreme:

„Nu exista NICĂIERI climatizare, în niciuna din camerele unde am văzut beneficiari, unde am fost eu deplasat. Singurele două locuri [climatizate] erau un fel de capelă, respectiv o sală unde își instalaseră procurorii tehnica. Tot dispozitivul de corturi din PMA era climatizat.”

Din postura de expert care a evaluat direct victimele, psihiatrul a subliniat că ororile din Bihor depășesc simpla lipsă de igienă și îmbracă forma unor infracțiuni deosebit de grave, comise în formă continuată asupra unor persoane lipsite de discernământ sau cu mobilitate redusă. Acestea sunt, în opinia sa:

Privare de libertate. Victimele erau reținute fără posibilitatea de a pleca, având actele de identitate, banii și efectele personale confiscate de către rețeaua administrativă.

Tratamente medicale ilegale. Diaconu acuză administrarea empirică de medicamente fără prescripție, ignorarea schemelor medicale oficiale, folosirea de personal necalificat pentru distribuirea pastilelor și stocarea acestora în condiții improprii. Mai grav, acesta menționează utilizarea unor „medicamente care nu sunt aprobate pentru uz pe teritoriul României”.

Îndoctrinare și convertire forțat. Folosindu-se de vulnerabilitatea psihică a bătrânilor și bolnavilor, rețeaua practica îndoctrinarea religioasă forțată, faptă considerată infracțiune în formă agravată.

În încheierea mesajului său, Gabriel Diaconu a anunțat că nu va mai avea nicio apariție publică sau interviu pe acest subiect, dar a transmis un avertisment sever celor care, din naivitate sau complicitate, au sărit în apărarea voluntariatului de la Asociația Dumbrava.

„Uitați-vă bine în oglindă. Pentru că cei care ați fost voluntari la Pașca astăzi trebuie să confruntați realitatea că ați ajutat, posibil, un infractor și un escroc. Cei care l-ați apărat și îl apărați s-ar putea că protejați o rețea criminală organizată.”, scrie Gabriel Diaconu, medic psihiatru

Specialistul a respins categoric orice teorie a conspirației care cataloghează acțiunea drept o „scamatorie politică” sau o campanie de imagine, garantând pentru profesionalismul echipelor medicale care au intervenit în teren. El și-a exprimat speranța ca procurorii DIICOT să își ducă ancheta până la capăt și să scoată la iveală numele tuturor compliciilor din instituțiile statului care au permis funcționarea acestui „iad”.