Melania Trump i-ar fi reproșat președintelui american Donald Trump că printre persoanele deportate în timpul administrației sale se află și oameni pe care îi cunoștea personal. Informația a fost publicată joi, 5 noiembrie 2026, de The Wall Street Journal, într-o investigație despre problemele politice ale republicanilor după alegerile de la jumătatea mandatului. În urma discuțiilor, liderul de la Casa Albă le-ar fi spus consilierilor că Stephen Miller, unul dintre principalii responsabili pentru politica de imigrație, a mers prea departe.

Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, și-ar fi exprimat nemulțumirea față de unele dintre măsurile aplicate de administrația prezidențială în domeniul imigrației. Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, aceasta i-ar fi atras atenția soțului său că mai multe persoane pe care le cunoștea personal au fost deportate în urma aplicării politicilor restrictive privind imigrația.

Deportările au făcut parte din strategia administrației Trump, care a urmărit intensificarea măsurilor împotriva persoanelor aflate ilegal pe teritoriul Statelor Unite.

După nemulțumirile exprimate de Melania Trump, președintele american le-ar fi spus unor consilieri că Stephen Miller, unul dintre principalii arhitecți ai politicii sale privind imigrația, a depășit limitele în aplicarea măsurilor.

Informațiile provin din relatarea jurnaliștilor americani despre discuțiile purtate în interiorul administrației prezidențiale.

Potrivit The Wall Street Journal, atitudinea președintelui american față de deportări nu ar fi fost constantă pe parcursul anului 2026. În anumite momente, Donald Trump a cerut autorităților să aplice mai strict legislația privind imigrația și să intensifice acțiunile împotriva persoanelor fără drept de ședere în Statele Unite.

În alte situații, în cadrul unor discuții private, liderul american și-ar fi exprimat îngrijorarea cu privire la severitatea operațiunilor de deportare. Aceste diferențe de abordare au apărut în contextul în care imigrația a reprezentat una dintre principalele teme ale administrației Trump.

Stephen Miller a avut un rol central în elaborarea și aplicarea măsurilor restrictive, fiind considerat unul dintre cei mai importanți susținători ai unei politici dure în acest domeniu.

Strategia administrației americane privind imigrația a generat nemulțumiri și în interiorul Partidului Republican.

În lunile premergătoare alegerilor de la jumătatea mandatului, republicani din Texas și Florida și-ar fi exprimat, în privat, îngrijorarea față de consecințele electorale ale măsurilor de deportare. Potrivit publicației americane, aceste preocupări au fost transmise inclusiv reprezentanților Casei Albe.

Temerile au fost legate în special de reacția alegătorilor din comunitățile hispanice, în condițiile în care politica imigrației reprezenta un subiect important pentru aceste categorii de votanți.

Rezultatele alegerilor au arătat o susținere puternică pentru candidații democrați în mai multe zone cu populație majoritar hispanică. Evoluția votului a confirmat îngrijorările exprimate anterior de unii republicani, în timp ce politica administrației Trump privind imigrația a devenit unul dintre subiectele analizate după scrutin.