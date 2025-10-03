Marte în Scorpion, schimbare financiară spectaculoasă pentru șase zodii

Schimbarea financiară este cuvântul cheie al acestui început de toamnă, iar potrivit astrologilor, șase zodii vor trece prin transformări semnificative în bani și carieră până în noiembrie 2025, potrivit Yourtango.

Intrarea planetei Marte în Scorpion, din 22 septembrie, deschide o perioadă intensă, în care ambiția și determinarea se traduc în oportunități neașteptate.

Potrivit Helenei Hathor, Marte în Scorpion activează „puterea de a obține ceea ce îți dorești, inclusiv bani”. Specialistul a subliniat că, până pe 1 noiembrie, aspectul tensionat dintre Marte și Pluto din Vărsător ar putea aduce schimbări bruște în domeniul financiar.

Chiar dacă acest tranzit direct se încheie la începutul lui octombrie, influența lui Marte se prelungește până pe 3 noiembrie 2025, ceea ce înseamnă că șase zodii vor continua să simtă un val de noroc și putere în domeniul banilor.

Printre cele mai avantajate zodii se numără Taurul, care devine un adevărat „maestru al negocierilor”. Helena Hathor a explicat:

„Mintea clară și abilitatea de a convinge vor transforma orice discuție într-un acord favorabil.”

Pentru Lei, această perioadă înseamnă o desprindere de competiție.

„Marte în Scorpion vă pune un pas înaintea celorlalți. Veți simți că puteți avansa în carieră și atrageți câștiguri surprinzătoare”, a adăugat astrologul.

Scorpionii, gazdele acestui tranzit, trec printr-o etapă de reînnoire completă.

„Nu ați mai fost atât de norocoși din 2023. Sunteți capabili să încheiați afaceri și să convingeți pe oricine de ideile voastre”, a mai spus Hathor.

Vărsătorii, pe de altă parte, vor fi recunoscuți pentru munca intensă și pentru abilitatea de a-și extinde rețeaua de contacte.

„Ambiția voastră este la cote maxime, iar relațiile devin cheia succesului financiar.”

Capricornii vor resimți schimbarea în special spre sfârșitul lunii octombrie.

„Luna Nouă din Balanță, pe 21 octombrie, va fi momentul în care visurile voastre financiare se pot transforma în realitate”, a explicat astrologul.

Pentru Berbeci, Marte aduce energie suplimentară și șanse de câștig în parteneriate.

„Faceți bani de echipă, fie că vorbim despre relații personale sau profesionale”, a spus Hathor, atrăgând însă atenția asupra cheltuielilor impulsive.

Pe termen lung, schimbarea financiară generată de Marte în Scorpion nu se limitează doar la creșteri salariale sau contracte avantajoase.

Ea poate influența stabilitatea economică individuală și chiar modul în care anumite zodii își construiesc viitorul profesional. Specialiștii consideră că această perioadă poate fi un catalizator pentru proiecte ambițioase și pentru consolidarea poziției sociale.

„Energia actuală îi împinge pe mulți să își depășească limitele și să obțină rezultate pe care, până acum, le credeau imposibile”, a concluzionat Helena Hathor.

Astfel, până în noiembrie 2025, cele șase zodii favorizate – Taur, Leu, Scorpion, Vărsător, Capricorn și Berbec – au șansa de a-și transforma complet situația financiară, cu condiția să profite inteligent de oportunitățile care apar.