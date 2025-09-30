Monden

Cinci zodii au noroc maxim. Horoscopul lunii octombrie uimește

Comentează știrea
Cinci zodii au noroc maxim. Horoscopul lunii octombrie uimeșteHoroscop. Sursa foto: Pinterest
Din cuprinsul articolului

Octombrie începe sub semnul schimbării, iar horoscoapul aduce vești excelente pentru cinci zodii privilegiate.

Într-o lună marcată de intrarea lui Mercur în Scorpion, de Luna Plină în Berbec și de influența benefică a lui Venus în Balanță, aceste semne zodiacale vor descoperi că relațiile, proiectele personale și energia lor interioară capătă o nouă strălucire.

„Este o perioadă de transformare, în care conversațiile devin mai profunde, iar legăturile umane se întăresc”, a declarat un astrolog american, citat de publicația Astrology Today.

Horoscop favorabil pentru cinci zodii

Prima zodie binecuvântată de tranzitele astrale din octombrie este Balanța. Cu Soarele în semnul său la începutul lunii, nativii se simt pregătiți să înceapă o nouă etapă. Intrarea lui Mercur în Scorpion pe 6 octombrie le oferă claritate în comunicare, iar Luna Plină în Berbec îi provoacă să fie mai atenți și mai compasivi în relațiile apropiate.

Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump
Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

Săgetătorii au parte de o lună excelentă datorită intrării lui Mercur în Scorpion, care îi învață răbdarea în comunicare.

Luna Plină din Berbec luminează sectorul relațiilor, încurajându-i să lase trecutul în urmă. Venus în Balanță, activă din 13 octombrie, le aduce șanse noi de a-și extinde cercul de prieteni, iar Luna Nouă din aceeași zodie, pe 21, le arată ce tipuri de conexiuni merită cultivate.

Perspectivele astrale

Pentru Vărsători, octombrie se anunță de-a dreptul spectaculos. Mercur în Scorpion și Luna Plină în Berbec le evidențiază eforturile academice și profesionale.

Energia Balanței îi stimulează să socializeze și să se alăture unor grupuri noi.

Pe 21 octombrie, Luna Nouă îi poate inspira să-și urmeze visul educațional, iar intrarea Soarelui în Scorpion le oferă șansa de a demonstra calități de lider.

Vărsător

Vărsător / sursa foto: dreamstime.com

Scorpionii se simt întăriți odată cu intrarea lui Mercur în semnul lor, în aceeași zi cu Luna Plină în Berbec.

Aceste tranzite aduc o doză de energie intensă, dar și ocazia de a-și redefini prioritățile. Venus în Balanță le sprijină cercetările și proiectele, în timp ce Pluto, revenit în mișcare directă, îi învață să aprecieze realizările obținute.

Lecțiile lunii

În final, Gemenii se numără printre zodiile cu un horoscoap de top în octombrie. Mercur în Scorpion și Luna Plină în Berbec le deschid ochii asupra prieteniilor și schimbărilor necesare.

Pe 13 octombrie, Venus în Balanță și Pluto direct favorizează comunicarea și creativitatea. Luna Nouă în Balanță, pe 21, le aduce inspirație pentru proiecte artistice și relații mai autentice.

Soarele în Scorpion îi face mai disciplinați, iar Mercur în Săgetător, pe 29, le oferă sprijin în rețelele sociale și profesionale.

Pentru cele cinci zodii norocoase, octombrie 2025 devine o lună de progres, vindecare și noi începuturi. De la relații consolidate până la planuri ambițioase, acestea descoperă că astrele le sunt aliate. „Energia cardinală a lunii octombrie ne învață responsabilitatea și curajul de a construi viitorul dorit”, au concluzionat specialiștii de la Astrology Today.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:57 - „Jaful secolului”, printre preferințele publicului în primul weekend după lansarea în cinematografe
10:51 - Opt bebeluși de la maternitatea Târgu Mureș au fost diagnosticați cu Serratia Marcescens în iunie
10:47 - Jidvei lansează Vinars XO, în premieră internațională, la Paris
10:39 - Nicușor Dan cere UE să reconsidere cerințele pentru aderarea unor noi state la blocul comunitar
10:38 - Cinci seriale perfecte pentru weekend
10:28 - Locul complet neobișnuit în care își scoate iubita în oraș Barron Trump

HAI România!

Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
Hocus-pocus chișinăus! Hai LIVE cu Turcescu
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
„Umbra” de pe cer: cum au schimbat dronele fața războiului
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală
Adevărul SECRET despre Cuza și Mica Unire: Ce nu ni se spune la școală

Proiecte speciale