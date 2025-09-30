Cinci zodii au noroc maxim. Horoscopul lunii octombrie uimește

Octombrie începe sub semnul schimbării, iar horoscoapul aduce vești excelente pentru cinci zodii privilegiate.

Într-o lună marcată de intrarea lui Mercur în Scorpion, de Luna Plină în Berbec și de influența benefică a lui Venus în Balanță, aceste semne zodiacale vor descoperi că relațiile, proiectele personale și energia lor interioară capătă o nouă strălucire.

„Este o perioadă de transformare, în care conversațiile devin mai profunde, iar legăturile umane se întăresc”, a declarat un astrolog american, citat de publicația Astrology Today.

Prima zodie binecuvântată de tranzitele astrale din octombrie este Balanța. Cu Soarele în semnul său la începutul lunii, nativii se simt pregătiți să înceapă o nouă etapă. Intrarea lui Mercur în Scorpion pe 6 octombrie le oferă claritate în comunicare, iar Luna Plină în Berbec îi provoacă să fie mai atenți și mai compasivi în relațiile apropiate.

Săgetătorii au parte de o lună excelentă datorită intrării lui Mercur în Scorpion, care îi învață răbdarea în comunicare.

Luna Plină din Berbec luminează sectorul relațiilor, încurajându-i să lase trecutul în urmă. Venus în Balanță, activă din 13 octombrie, le aduce șanse noi de a-și extinde cercul de prieteni, iar Luna Nouă din aceeași zodie, pe 21, le arată ce tipuri de conexiuni merită cultivate.

Pentru Vărsători, octombrie se anunță de-a dreptul spectaculos. Mercur în Scorpion și Luna Plină în Berbec le evidențiază eforturile academice și profesionale.

Energia Balanței îi stimulează să socializeze și să se alăture unor grupuri noi.

Pe 21 octombrie, Luna Nouă îi poate inspira să-și urmeze visul educațional, iar intrarea Soarelui în Scorpion le oferă șansa de a demonstra calități de lider.

Scorpionii se simt întăriți odată cu intrarea lui Mercur în semnul lor, în aceeași zi cu Luna Plină în Berbec.

Aceste tranzite aduc o doză de energie intensă, dar și ocazia de a-și redefini prioritățile. Venus în Balanță le sprijină cercetările și proiectele, în timp ce Pluto, revenit în mișcare directă, îi învață să aprecieze realizările obținute.

În final, Gemenii se numără printre zodiile cu un horoscoap de top în octombrie. Mercur în Scorpion și Luna Plină în Berbec le deschid ochii asupra prieteniilor și schimbărilor necesare.

Pe 13 octombrie, Venus în Balanță și Pluto direct favorizează comunicarea și creativitatea. Luna Nouă în Balanță, pe 21, le aduce inspirație pentru proiecte artistice și relații mai autentice.

Soarele în Scorpion îi face mai disciplinați, iar Mercur în Săgetător, pe 29, le oferă sprijin în rețelele sociale și profesionale.

Pentru cele cinci zodii norocoase, octombrie 2025 devine o lună de progres, vindecare și noi începuturi. De la relații consolidate până la planuri ambițioase, acestea descoperă că astrele le sunt aliate. „Energia cardinală a lunii octombrie ne învață responsabilitatea și curajul de a construi viitorul dorit”, au concluzionat specialiștii de la Astrology Today.