Monden Marele cutremur din 4 martie 1977. Actorul care a stat 24 de ore sub dărâmături: Miracole există







Aurel Pădureanu a rămas cu frica de cutremure după cseismul devastator din 4 martie 1977, de 7,4 grade. Actorul Nae Alexandru, de la Teatrul Constantin Tănase, a fost salvat după o zi din dărâmături, în timp ce surorile Oanei Zăvoranu au fost găsite decedate.

Aurel Pădureanu își amintește frica din timpul cutremurului din 1977

Artistul Aurel Pădureanu a povestit pentru Click! despre panica resimțită pe 4 martie 1977. Pe atunci, el locuia alături de prima sa soție.

„Îmi amintesc că locuiam la parter, într-un bloc, cu patru etaje, din Șoseaua Giurgiului, din București. Era seară, ne uitam la un film străin, „Dulce și amar”. Deodată, s-a zdruncinat puternic blocul, iar afară se auzea un vuiet, de parcă venea din Iad, era ceva sinistru, îngrozitor. Ne-am speriat cu toții, ne-am luat copiii în brațe.

S-au dărâmat și s-au spart bibelourile din vitrină. Apoi, când s-a liniștit, au venit la noi vecinii din apartamentele superioare, le era teamă să mai intre în casă. Mă simțeam tare rău atunci, aveam gripă, temperatură 39”, a relatat solistul.

Nae Alexandru, prins sub dărâmăturile blocului

Actorul Nae Alexandru, de la Teatrul „Constantin Tănase” din București, a fost la un pas de moarte, fiind prins sub dărâmăturile blocului din Piața Romană, unde locuia.

Pe 4 martie s-a prăbușit blocul, din zona Piața Romană, iar eu am fost găsit, a doua zi, spre seară. Am stat 24 de ore sub dărâmături. Eram în casă cu bunica și cu mama mea. Mama era telefonistă, la Palatul Telefoanelor, avea 27 de ani.

Am fost găsit în brațele bunicii, așa mi s-a relatat. Apoi am fost dus la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, am fost tratat de o echipă de medici senzaționali. Am rezistat. Șocul foarte mare a fost când mătușa care m-a crescut m-a dus la mormântul mamei. Cred că aveam vreo 7-8 ani”, a povestit acesta, la PRO TV.

Dan Negru: „Pe 4 martie îi urez „La mulți ani!” lui Nae Alexandru”

Dan Negru a explicat, pentru pentru Click!, de ce îi urează pe patru martie „La mulți ani!” actorului Nae Alexandru în fiecare an.

„Pentru mine, această zi îmi amintește de povestea cutremurătoare a fostului meu coleg, Nae Alexandru, alături de care am prezentat „Ziua judecății”. A fost salvat, de sub dărâmături, după o zi. Avea numai 4 luni, era bebeluș. Așa că, mereu, pe 4 martie, la ora 8.00, eu îi trimit un sms cu mesajul „La mulți ani!”. Pentru că este ziua în care Dumnezeu i-a dat viață din nou! Miracole există”, a dezvăluit acesta

Ultimele clipe ale surorilor Oanei Zăvoranu

Camelia și Adriana, surorile gemene ale Oanei Zăvoranu, au decedat pe 4 martie 1977, la doar nouă ani, fiind găsite sub ruinele blocului de la Casata, din Piața Romană. Mama lor, Marioara Zăvoranu, a vorbit pentru Click! despre drama trăită de familie înainte de a muri.

„Erau aşa de frumoase fetele mele, cuminţi şi deştepte. Noi am avut noroc să scăpăm, căci nu mai locuiam de ceva vreme în blocul de la Casata. Micuţele rămăseseră cu bunicii, iar eu cu Oana stăteam la Nelu Bănicioiu, în Dorobanţi. Fetele au fost găsite fără suflare în braţele părinţilor mei. Au murit cu toţii şi i-am îngropat împreună în Cimitirul Ghencea 2”,

Peste 1500 de persoane au murit în urma cutremurului

Pe 4 martie 1977, un cutremur major a avut loc la ora 21:22, având o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de 56 de secunde. În urma acestuia, 1.570 de persoane au murit.

În București, 33 de clădiri vechi au fost distruse, iar efectele seismului s-au resimțit până în Moscova și Sankt Petersburg.