Marcel Ciolacu a comparat cazul azilelor din Bihor cu scandalul „azilelor groazei” din Voluntari din 2023 și a susținut că există o diferență de abordare în privința asumării răspunderii politice. Fostul premier afirmă că Gabriela Firea și Marius Budăi au demisionat, în timp ce premierul interimar Ilie Bolojan a rămas în funcție, deși face referire la documente semnate de acesta.

Marcel Ciolacu a comparat, într-o postare publicată vineri pe Facebook,cazul azilelor din Bihor cu scandalul centrelor pentru persoane vulnerabile din Voluntari, izbucnit în vara anului 2023. Fostul premier a amintit că Gabriela Firea a părăsit Guvernul în urma acelui scandal, deși, susține el, nu exista o vină dovedită în cazul său.

„În iulie 2023, Gabriela Firea şi-a dat demisia din Guvern. Vina ei? O angajată din Cabinet cunoştea o persoană vizată în ancheta azilelor. Atât. Nicio semnătură, niciun premiu, nicio legătură directă. O vină care nu i-a fost dovedită niciodată", a scris Marcel Ciolacu.

Acesta a afirmat că atât Gabriela Firea, cât și Marius Budăi au renunțat la funcțiile din Guvern din proprie inițiativă.

„Gabriela Firea şi Marius Budăi au renunţat la funcţii, pentru că aşa arată responsabilitatea politică: nu aştepţi să te împingă alţii, pleci singur", a transmis fostul premier.

În același mesaj, Marcel Ciolacu a susținut că Ilie Bolojan a condus administrația din Oradea și județul Bihor aproape două decenii, perioadă în care, afirmă acesta, Viorel Pașca și-ar fi desfășurat activitatea.

„Suntem în 2026. Ilie Bolojan: a condus Oradea şi Bihorul aproape două decenii - exact judeţul în care Viorel Paşca şi-a construit nestingherit «casele groazei»", a scris Ciolacu.

Fostul premier a susținut că administrația locală condusă de Ilie Bolojan l-ar fi premiat pe Viorel Pașca și l-ar fi prezentat drept un exemplu de implicare socială.

„Rapoartele CJ Bihor din 2021 şi 2023, semnate chiar de Ilie Bolojan, laudă buna colaborare cu asociaţia lui Paşca. Fiul lui Paşca este viceprimar PNL în Holod - comuna cu cimitirul improvizat, cu sute de cruci de fier. Cei mai apropiaţi oameni ai săi l-au premiat şi l-au numit public «un om deosebit». Şi ce face domnul Bolojan? Declară că «n-a avut nicio tangenţă» şi că a aflat din presă. Cu propria semnătură pe documente. Şi rămâne, fără nicio jenă, agăţat de o funcţie din care oricum a fost demis", a afirmat Marcel Ciolacu.

La finalul mesajului, liderul PSD a concluzionat:

„Gabriela Firea a plecat pentru o vină nedovedită. Ilie Bolojan rămâne, cu toate semnăturile lui pe rapoarte. Asta e diferenţa dintre demnitate şi sfidare. Şi România o vede", a încheiat acesta.

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției Investigații Criminale au efectuat marți 27 de percheziții la locuințe, sedii de firme și la o instituție publică din județul Bihor, într-un dosar care vizează o rețea suspectată că ar fi exploatat, în ultimii șase ani, sute de persoane vulnerabile sau cu afecțiuni psihice, aduse din mai multe spitale din țară prin intermediul unei asociații umanitare.

Potrivit anchetatorilor, liderul grupării, Viorel Pașca, în vârstă de 55 de ani, ar fi obținut sume importante de bani din donații, sponsorizări, contribuții, pensii, indemnizații de handicap, ajutoare de înmormântare și alte beneficii sociale.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu are nicio legătură cu azilele ilegale din Bihor, dosar instrumentat de DIICOT.

Acesta a afirmat că nu a avut interacțiuni cu reprezentanții asociației care administra azilele și că nu a vizitat niciodată aceste centre.

Scandalul „azilelor groazei” din Voluntari a devenit public în iulie 2023, după o investigație jurnalistică realizată de Centrul de Investigații Media și Buletin de București. Investigația a prezentat condițiile în care erau ținute persoane cu dizabilități, fiind descrise camere insalubre, saltele murdare, înfometare și o rețea prin care beneficiarii erau deposedați de pensii și bunuri.

Două dintre centre erau administrate de Asociația „Sfântul Gabriel cel Viteaz”, condusă de Ștefan Godei, apropiat al Gabrielei Firea, ministru al Familiei la acel moment.

În urma scandalului, Marius Budăi și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Muncii, iar Marcel Ciolacu a declarat atunci: "Este un gest de onoare".

Ulterior, și Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministru al Familiei, după o discuție cu premierul Marcel Ciolacu.