Manifestații pro-terorism și antisemite la New York.

Steaguri ale grupărilor teroriste Hamas și Jihadul Islamic Palestinian au fost fluturate la marșul organizat în New York la doi ani de la masacrul comis de teoriștii palestinini asupra israelienilor pe 7 octombrie 2023, potrivit Jerusalem Post și unor filme publicate pe X de organizatorii manifestațiilor antisemite, ONG-ul „Within Our Lifetime”. Mai mult, participanții la mitingul antisemit din New York l-au numit pe liderul teorist Yahya Sinwar, eliminat de Israel, „martir”.

Steaguri cu simbolurile organizațiilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic Palestinian au fost afișate în prim-planul unui marș aniversar al masacrului din 7 octombrie din New York, potrivit unor videoclipuri publicate pe Telegram și X de organizatorul protestului, ONG-ul „Within Our Lifetime”.

În videoclipurile marșului și mitingului din Manhattan de la News Corp, steagul verde al grupării teroriste Hamas putea fi văzut fluturând în fața mulțimii. De asemenea, drapelul teroriștilor a fost afișat în spatele credincioșilor musulmani, în timp ce se rugau înainte de marș.

De asemenea, participanții la mitingul antisemit au afișat și un steag palestinian, inscripționat cu imaginea purtătorului de cuvânt decedat al Brigăzilor Izzadin al-Qassam, Abu Obeida.

Un alt steag care apare vizibil în videoclip aparține organizației teroriste Jihadul Islamic Palestinian. La fel, manifestanții au afișat îndemnul la violență globală contra evreilor „Globalise Intifada”.

„Slavă martirilor noștri”, scria pe un banner care prezenta triunghiul roșu inversat folosit în videoclipurile de propagandă ale teroriștilor Hamas pentru a desemna o țintă inamică. „Victorie rezistenței”, scria pe alt banner.

Protestatarii care fluturau steaguri palestiniene și purtau keffiyeh-uri au scandat „trăiască intifada” și au cerut „moarte IDF-ului” în timp ce mărșăluiau pe străzi.

Participanții la manifestațiile pro-teroriste și antisemite au dat vina pe Statele Unite pentru un așa-zis „genocid” din Gaza, sintagma cu care stânga radicală numește războiul antiterorist declanșat după masacrul din 7 octombrie. Protestatarii au mai spus, cu referire la SUA, că acționează „din burta fiarei”.

Participanții la protestul pro-terorist și antisemit au cerut „inundarea” orașului New York - adică, în mod direct, desfășurarea unui atac terorist în metropolă, pentru că denumirea dată de teroriștii palestinieni din Hamas masacrului din 7 octombrie 2023 a fost „Potopul (Inundația) Al-Aqsa”.

Manifestanții pro-terorism au acuzat așa-zisul „rol al mass-media” în „minciuna și fabricarea consimțământului pentru genocid prin dezumanizarea palestinienilor”.

„Onorați martirii din Gaza și din întreaga Palestină. Timp de 77 de ani, Israelul a purtat genocid împotriva poporului palestinian, iar în ultimii doi ani, Gaza a îndurat o nouă etapă a acestui genocid, în timp ce lumea l-a urmărit în direct pe ecranele noastre”, scrisese organizația Within Oou Lifetime vineri, pe X.

„Guvernele, inclusiv Statele Unite, nu au făcut altceva decât să permită acest lucru. Fie ca orașul New York să răsune cu numele și amintirile celor luați de dronele, bombele, gloanțele, închisorile și asediul Israelului. Netanyahu este doar o față a acestui genocid, un om de față pentru un proiect sionist dus mai departe cu sprijinul SUA. Este datoria noastră, în pântecele bestiei, să clarificăm faptul că locuitorii orașului New York se opun genocidului și sionismului”, a continuat declarația WOL.

„Coaliția Anti-Război” din Bronx a anunțat, de asemenea, pe rețelele de socializare, că va organiza o priveghi joia viitoare pentru liderul decedat al teroriștilor Hamas, Yahya Sinwar, și alți „martiri împotriva sionismului și imperialismului condus de SUA”.

„Coaliția Anti-Război” l-a lăudat pe liderul terorist Hamas Yahya Sinwar ca „lider al Brigăzilor Al-Qassam și arhitect al Potopului Al-Aqsa - cea mai mare operațiune militară a secolului care a globalizat intifada”.

Grupul a chemat susținătorii să studieze strategia teroristului Yahya Sinwar și a propus „rezistența” din Gaza ca model pentru viitoare acțiuni.