Povestea nespusă a ambiției tehnologice de la București, a negocierilor din spatele ușilor închise cu partenerii britanici și a transformării unui avion de linie într-un palat prezidențial zburător.

La sfârșitul anilor 1970, în plin Război Rece, România comunistă juca un rol extrem de riscant pe scena geopolitică internațională.

Dincolo de discursurile publice calculate și de refuzul vehement din 1968 de a participa la invadarea Cehoslovaciei, Nicolae Ceaușescu dorea cu orice preț o dovadă palpabilă, industrială și tehnologică, a autonomiei sale față de Uniunea Sovietică.

În timp ce restul statelor satelit din Pactul de la Varșovia își dotau flotele exclusiv cu aparate de zbor rusești, la București se plămădea un proiect gigantic care avea să uluiască cancelariile occidentale: crearea primului avion de pasageri cu reacție construit în Europa de Est, în afara granițelor URSS.

Această aeronavă, botezată Rombac 1-11, nu reprezenta doar un succes comercial sau un triumf al ingineriei autohtone, ci devenise o adevărată armă de propagandă externă.

Mai mult decât atât, dincolo de destinația sa civilă în cadrul flotei naționale TAROM, acest proiect a dat naștere unui aparat de lux strict secret, configurat exclusiv pentru confortul și securitatea dictatorului. O istorie marcată de spionaj industrial, orgolii politice și o fiabilitate tehnică ce a stabilit recorduri absolute.

Totul a început în vara anului 1978, în timpul istoricei vizite de stat a lui Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie. Plimbat în caleașca regală alături de Regina Elisabeta a II-a și primit cu onoruri de cel mai înalt rang, liderul de la București nu era interesat doar de strângerile de mână ceremoniale, ci urmărea un plan economic extrem de precis.

El dorea să obțină transferul de tehnologie necesar pentru ca România să nu mai depindă de avioanele sovietice de tip Tupolev sau Iliușin, pe care specialiștii români le considerau mari consumatoare de resurse, zgomotoase și substanțial învechite în raport cu standardele occidentale.

Negocierile cu British Aircraft Corporation (BAC) s-au concretizat prin semnarea unui acord masiv de producție sublicențiată a modelului BAC 1-11, un avion de curier de dimensiuni medii, de mare succes în Occident.

Ambiția regimului comunist de la București: asamblarea a nu mai puțin de 80 de aeronave la Întreprinderea de Avioane București. Devenită ulterior celebra uzină Romaero Băneasa.

Condiția impusă de Ceaușescu a fost una extrem de dură: asimilarea treptată a tuturor componentelor la nivel local, astfel încât dependența de piesele importate din Regatul Unit să scadă spre zero.

Chiar și legendarele motoare Rolls-Royce Spey Mk 512-14W au fost fabricate sub licență la uzina Turbomecanica din București.

Inginerii români au fost trimiși la specializare în fabricile britanice, iar standardele de control al calității au fost supervizate direct de tehnicienii englezi detașați în România.

După ani de pregătiri intense, restructurări de fabrici și presiuni politice uriașe venite direct de la Cabinetul 1 și Cabinetul 2, pe data de 27 august 1982, în prezența cuplului dictatorial și a întregului Comitet Politic Executiv, a fost prezentat oficial primul aparat finalizat: YR-BRA.

Numărul de înmatriculare nu fusese ales la întâmplare; litera „A” simboliza începutul unei noi ere pentru aviația națională.

Zborul inaugural cu pasageri a avut loc câteva luni mai târziu, în ianuarie 1983, pe ruta București-Timișoara.

Însă adevăratul triumf propagandistic s-a consumat în primăvara aceluiași an, când aeronava de producție românească a aterizat pe aeroportul Heathrow din Londra, demonstrând lumii capitaliste că o țară din Blocul Estic poate livra tehnologie la standarde occidentale.

Echipaj de comandă: 2 piloți + 1 inginer de navigație

Capacitate pasageri: 119 de locuri (în configurație standard)

Propulsie: 2 × motoare Rolls-Royce Spey (Turbomecanica)

Consum: Redus cu 20% față de motoarele sovietice Kuznețov

Viteză maximă: 870 km/h

Autonomie maximă: 3.500 km (cu încărcătură completă)

Regimul de la București folosea acest succes pentru a demonstra superioritatea modelului românesc de socialism, însă în spatele ușilor închise de la Moscova, oficialii sovietici priveau proiectul cu o profundă nemulțumire.

România reușise să spargă monopolul CAER și al avioanelor de tip Tupolev TU-154 în regiune, oferind o alternativă considerată mult mai sigură și mai ieftină din punct de vedere al mentenanței.

Din cele nouă avioane Rombac 1-11 care au apucat să fie finalizate la uzinele din București până în decembrie 1989, două au primit destinații speciale, fiind scoase din circuitul comercial public al TAROM și plasate sub comanda directă a Flotilei 50 Aviație.

Unul dintre aceste aparate, cel cu numărul de înmatriculare YR-BRE, a fost transformat special în aparatul de lux al dictatorului Nicolae Ceaușescu.

Configurația interioară a acestui avion era complet secretă. Spațiul fusese recompartimentat pentru a servi drept palat zburător, birou de comandă în caz de criză și spațiu de odihnă pentru cuplul prezidențial, fiind împărțit în trei zone distincte:

Amplasat în partea din față a aeronavei, acest spațiu era dotat cu o masă masivă din lemn de nuc, finisată manual, scaune ergonomice capitonate cu piele de cea mai bună calitate și lămpi speciale cu intensitate reglabilă.

Aici, Ceaușescu își ținea ședințele operative cu miniștrii sau șefii de securitate în timpul deplasărilor lungi.

Situat la mijlocul aparatului pentru a fi cât mai protejat de turbulențe, acest spațiu includea două canapele mari extensibile, realizate din materiale textile rezistente la foc și catifea în nuanțe pastelate, preferate de Elena Ceaușescu.

Pereții fuseseră supuși unui proces suplimentar de izolare fonică avansată pentru a estompa zgomotul motoarelor.

În această secțiune lucrau ofițerii Direcției a V-a a Securității. Avionul era echipat cu stații radio de înaltă frecvență criptate, sisteme de telex și o linie telefonică specială, directă prin satelit, cu Bucureștiul.

Sistemul permitea dictatorului să preia comanda armatei în orice moment.

Deși Nicolae Ceaușescu se mândrea public peste măsură cu Rombac 1-11, folosindu-l ca pe o emblemă a geniului tehnic românesc, obsesia sa exacerbată pentru siguranță și paranoia legată de posibile atentate l-au determinat să utilizeze destul de rar acest avion pentru vizitele externe de lung curier.

Pentru deplasările în Africa, Asia sau America, dictatorul prefera bătrânul, dar testatul, Boeing 707 din dotarea flotilei prezidențiale.

Motivul principal era de natură tehnică: Rombac 1-11 avea o autonomie de zbor limitată, ceea ce ar fi impus escale frecvente pentru realimentare în țări străine, momente pe care Securitatea le considera vulnerabilități majore.