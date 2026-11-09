Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, le-a transmis luni, 9 noiembrie 2026, miniștrilor social-democrați că trebuie să respecte termenele și deciziile stabilite în partid, avertizând că răbdarea conducerii nu este nelimitată. Potrivit unor surse din PSD, acesta a transmis că unii miniștri ar putea să nu mai ocupe funcțiile actuale până la Crăciun, dacă nu își îndeplinesc responsabilitățile.

Mesajul a fost transmis în ședința Biroului Permanent Național al PSD, organizată la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff. Nemulțumirea conducerii vizează inclusiv miniștrii care nu au prezentat obiectivele solicitate și nu au respectat termenele stabilite pentru pregătirea unor măsuri administrative.

Secretarul general al PSD a criticat modul în care unii membri ai Guvernului gestionează solicitările venite din partea conducerii formațiunii. Acesta a insistat că miniștrii social-democrați trebuie să respecte calendarul stabilit și să nu adopte poziții independente de deciziile partidului.

„Am stabilit niște termene clare pentru miniștrii noștri. Unele au expirat săptămâna trecută, altele expiră astăzi. Mă aștept ca toți colegii să trateze cu seriozitate deciziile luate în partid și să înțeleagă că nu fiecare își face propria politică în minister”, a transmis Claudiu Manda.

Acesta a avertizat că eventualele întârzieri și lipsa de implicare ar putea avea consecințe asupra poziției unor membri ai Executivului.

„Le transmit că avem așteptări de la ei și că răbdarea nu este nelimitată. Eu și Sorin avem un mesaj – dacă lucrurile continuă în această direcție, s-ar putea ca pe unii să nu-i mai prindă Crăciunul în funcție”, a mai declarat secretarul general al PSD, conform surselor citate de publicație.

Avertismentul lui Claudiu Manda vine după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a stabilit un calendar pentru mai multe măsuri administrative pe care miniștrii partidului trebuie să le pregătească.

Una dintre priorități este centralizarea propunerilor privind comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor de stat. Conducerea PSD a stabilit un termen de două săptămâni pentru strângerea tuturor propunerilor, astfel încât partidul să poată analiza variantele de reorganizare.

O altă măsură vizează reforma administrației publice locale. Echipa responsabilă de acest proiect trebuie să prezinte o primă variantă de lucru într-un interval de o săptămână.

Potrivit informațiilor prezentate de Sorin Grindeanu la ședința anterioară a conducerii PSD, reforma administrației locale ar urma să includă, în principal, un pachet de stimulente pentru încurajarea comasării voluntare a unor unități administrativ-teritoriale.

Prin mesajul transmis luni, Claudiu Manda a indicat că evaluarea miniștrilor nu se va limita la prezentarea unor obiective, ci va ține cont și de respectarea termenelor asumate în interiorul partidului.

Avertismentul privind posibile schimbări înainte de Crăciun sugerează că liderii PSD iau în calcul inclusiv înlocuirea unor reprezentanți ai formațiunii din Guvern, dacă nemulțumirile actuale persistă.

Deocamdată, nu au fost anunțate oficial numele miniștrilor vizați și nici eventualele schimbări din echipa guvernamentală. Mesajul lui Manda reprezintă o avertizare politică transmisă în cadrul conducerii partidului, iar o eventuală remaniere va depinde de deciziile ulterioare ale PSD și de procedurile guvernamentale.