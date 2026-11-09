Politica

Sorin Grindeanu, alături de familie, în satul natal. Liderul PSD a participat la aniversarea de 200 de ani a bisericii din Borlovenii Vechi

Sorin Grindeanu, alături de familie, în satul natal. Liderul PSD a participat la aniversarea de 200 de ani a bisericii din Borlovenii Vechi
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Din cuprinsul articolului

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, și-a petrecut duminica alături de familie, în satul natal, Borlovenii Vechi, din județul Caraș-Severin. Liderul social-democrat a participat la slujba religioasă organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din localitate.

Sorin Grindeanu, în biserica din Borlovenii Vechi

Sorin Grindeanu a făcut public momentul vizitei în satul natal pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj despre familie, credință și importanța păstrării legăturii cu locurile în care a copilărit.

„Astăzi am fost alături de familie acasă, în satul copilăriei mele, la Borlovenii Vechi, în Caraș-Severin. Am participat la slujba prilejuită de împlinirea a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din sat. Un moment de o emoție aparte, într-un loc în care amintirile, credința și liniștea sufletească se întâlnesc”, a scris liderul PSD.

Grindeanu, mesaj despre reconectarea cu propriile rădăcini

Sorin Grindeanu a subliniat că revenirea în locurile natale reprezintă un prilej de reconectare cu propriile rădăcini, indiferent de responsabilitățile și agitația vieții publice.

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„Sunt momente în care simți, mai mult decât oricând, cât de important este să nu uiți niciodată de unde ai plecat și unde îți sunt rădăcinile. Restul sunt doar zgomote”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Ședință importantă la conducerea PSD

Vizita în localitatea natală a lui Sorin Gridneanu a avut loc cu o zi înaintea unei reuniuni importante a conducerii PSD. Biroul Permanent Național al PSD se întrunește luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Întâlnirea liderilor PSD are loc într-un context politic și economic important, în condițiile în care Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește bugetul pentru anul 2027.

Printre temele aflate în prim-plan se numără măsurile economice, majorarea pensiilor și stabilirea salariului minim. PSD a mai precizat că urmărește, totodată, aplicarea măsurilor asumate de miniștrii săi în cadrul Executivului.

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