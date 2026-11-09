Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, și-a petrecut duminica alături de familie, în satul natal, Borlovenii Vechi, din județul Caraș-Severin. Liderul social-democrat a participat la slujba religioasă organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din localitate.

Sorin Grindeanu a făcut public momentul vizitei în satul natal pe rețelele de socializare, unde a transmis un mesaj despre familie, credință și importanța păstrării legăturii cu locurile în care a copilărit.

„Astăzi am fost alături de familie acasă, în satul copilăriei mele, la Borlovenii Vechi, în Caraș-Severin. Am participat la slujba prilejuită de împlinirea a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din sat. Un moment de o emoție aparte, într-un loc în care amintirile, credința și liniștea sufletească se întâlnesc”, a scris liderul PSD.

Sorin Grindeanu a subliniat că revenirea în locurile natale reprezintă un prilej de reconectare cu propriile rădăcini, indiferent de responsabilitățile și agitația vieții publice.

„Sunt momente în care simți, mai mult decât oricând, cât de important este să nu uiți niciodată de unde ai plecat și unde îți sunt rădăcinile. Restul sunt doar zgomote”, a mai transmis Sorin Grindeanu.

Vizita în localitatea natală a lui Sorin Gridneanu a avut loc cu o zi înaintea unei reuniuni importante a conducerii PSD. Biroul Permanent Național al PSD se întrunește luni, 9 noiembrie 2026, de la ora 10:00, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

Întâlnirea liderilor PSD are loc într-un context politic și economic important, în condițiile în care Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește bugetul pentru anul 2027.

Printre temele aflate în prim-plan se numără măsurile economice, majorarea pensiilor și stabilirea salariului minim. PSD a mai precizat că urmărește, totodată, aplicarea măsurilor asumate de miniștrii săi în cadrul Executivului.