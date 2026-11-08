Sorin Grindeanu a mers duminică, 8 noiembrie, împreună cu familia, în localitatea Borlovenii Vechi din județul Caraș-Severin, unde a participat la slujba organizată cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din sat. Liderul PSD a publicat pe Facebook un mesaj despre locurile copilăriei, cu o zi înaintea reuniunii conducerii partidului, programată luni, la București.

Sorin Grindeanu a participat la ceremonia religioasă organizată pentru marcarea a două secole de la prima sfințire a bisericii din Borlovenii Vechi. Președintele PSD a transmis, printr-o postare pe Facebook, că vizita i-a oferit ocazia să revină într-un loc de care îl leagă amintirile din copilărie.

„Astăzi am fost alături de familie acasă, în satul copilăriei mele, la Borlovenii Vechi, în Caraș-Severin. Am participat la slujba prilejuită de împlinirea a 200 de ani de la prima sfințire a bisericii din sat. Un moment de o emoție aparte, într-un loc în care amintirile, credința și liniștea sufletească se întâlnesc Sunt momente în care simți, mai mult decât oricând, cât de important este să nu uiți niciodată de unde ai plecat și unde îți sunt rădăcinile. Restul sunt doar zgomote", spune Sorin Grindeanu.

Vizita liderului social-democrat a avut loc înaintea unei noi săptămâni de activitate politică, în care conducerea PSD urmează să discute despre măsurile economice și administrative pregătite pentru perioada următoare.

Biroul Permanent Național al Partidului Social Democrat se va reuni luni, 9 noiembrie 2026, începând cu ora 10:00, la sediul central al formațiunii din Șoseaua Kiseleff nr. 10, București.

Ședința este programată la aproape trei săptămâni de la învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, într-o perioadă în care pregătirea bugetului pentru 2027 și măsurile privind veniturile populației se află în atenția Executivului.

PSD, partidul cu cele mai multe portofolii ministeriale în actualul Cabinet, urmărește aplicarea măsurilor asumate de reprezentanții săi în Guvern. Printre subiectele importante ale perioadei se numără eventualele majorări ale pensiilor și salariului minim, dar și reorganizarea unor instituții și companii de stat.

Una dintre problemele discutate la nivel guvernamental privește posibilitatea creșterii pensiilor începând cu anul 2027. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vorbit anterior despre o eventuală majorare a veniturilor pensionarilor anul viitor, dar și despre acordarea unui ajutor financiar în luna decembrie 2026. Aplicarea acestor măsuri depinde însă de fondurile disponibile în buget și de obiectivele privind reducerea deficitului.

În paralel, sindicatele solicită creșterea salariului minim brut de la 4.325 de lei la 5.000 de lei. Propunerea a generat rezerve din partea reprezentanților patronatelor, care au atras atenția asupra costurilor suplimentare pe care ar trebui să le suporte angajatorii.

Premierul Luca Niculescu a avut deja consultări cu reprezentanții principalelor confederații sindicale. Stabilirea salariului minim pentru anul viitor trebuie analizată și în contextul elaborării bugetului de stat pentru 2027.

Un alt subiect aflat în atenția social-democraților este reforma administrației publice și a companiilor de stat. La ședința Biroului Permanent Național din 2 noiembrie, conducerea PSD a analizat măsurile care ar putea fi aplicate pentru reorganizarea aparatului administrativ.

Sorin Grindeanu a anunțat atunci că miniștrii social-democrați au la dispoziție două săptămâni pentru a centraliza propunerile privind comasarea unor instituții, agenții și companii de stat.

Obiectivul acestor măsuri este reducerea cheltuielilor publice prin modificarea structurii administrative.

Pe lista priorităților guvernamentale se mai află reforma salarizării personalului din sectorul public, pregătirea bugetului pentru anul viitor și continuarea proiectelor finanțate din fonduri europene, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Guvernul condus de Luca Niculescu a primit votul de încredere al Parlamentului pe 20 octombrie 2026, cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă.

Social-democrații dețin 11 dintre cele 17 portofolii ministeriale, fiind partidul cu cea mai mare reprezentare în Executiv. Printre miniștrii PSD se numără Marian Neacșu, la Ministerul Afacerilor Interne, Florin Manole, la Ministerul Muncii, Alexandru Rogobete, la Ministerul Sănătății, Florin Barbu, la Ministerul Agriculturii, și Daniel Zamfir, la Ministerul Economiei.

Reuniunea de luni a conducerii PSD are loc în timp ce Guvernul pregătește deciziile economice pentru sfârșitul anului 2026 și începutul lui 2027.