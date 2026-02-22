Mama celui mai important lider al Planetei, o poveste de film

Se știe că Președintele SUA provine dintr-o familie de origine germană după tată și scoțiană după mamă. Povestea scoțiencei Mary Anne MacLeod este un demnă de un film.

Mary Anne MacLeod a văzut lumina zilei pe 10 mai 1912. S-a născut în Insulele Hebride de Vest și a vorbit gaelica. A învățat engleza în școlile pe care le-a urmat până în adolescență. Locul nașterii sale a fost localitate Tong de pe Insula Lewis. Părinții săi se numeau Malcom MacLeod și Mary Smith MacLeod. Tatăl ei a fost fermier, pescar. Bunicii săi au fost din partea tatălui, Alexander și Anne MacLeod. Ei au avut un fiu Donald. Bunicii materni au fost Donald Smith și Mary MacAulay. Donald Smith s-a stins în timpul unui naufragiu, la numai 34 de ani, naufragiile fiind frecvente în comunitățile de pescari și navigatori scoțiene din acea vreme.

Deja mai multe rude ale familiei se aflau în SUA la finalul anilor 20, când Mary Anne MacLeod a decis să plece ea însăși peste Ocean. Decizia i-a fost favorizată și de faptul că fusese într-o vizită în Decembrie 1929 în SUA. La 17 februarie 1930, i s-a eliberat viza de emigrare în metropola scoțiană Glasgow (viza nr. 26698).

S-a îmbarcat la Glasgow pe vasul RMS Transylvania, un vas englez, la 2 mai 1930. A ajuns la New York pe 11 mai 1930, a doua zi după ce a împlinit 18 ani. Despre vasul Transylvania, lansat la apă la 11 martie 1925, se știe că în anii celui de Al Doilea Război Mondial a fost torpilat de Submarinul german U 56, în data de 10 august 1940, nu departe de Capul Malin, în largul Insulei Irlanda. Au murit 36 persoane după acel naufragiu.

Mary Anne MacLeod și-a cunoscut viitorul soț, pe Fred Trump (născut în Bronx pe 11 octombrie 1905), un prosper dezvoltator imobiliar, la o petrecere la mijlocul anilor 30 ai secolului XX. După o scurtă vizită în Scoția pentru a-și anunța părinții despre viitoarea căsătorie, s-a căsătorit cu Fred Trump, la 11 ianuarie 1936. Tinerii căsătoriți și-au petrecut luna de miere în Atlantic City, New Jersey.

Din 1937 și până în 1948, soții Trump au avut cinci copii; Maryanne (1937-2023), Fred Trump Jr. (1938-1981), Elizabeth (n.1942), Donald (n. 14 iunie 1946), Robert (1948-2020). Așadar, actualul Președinte al SUA este al patrulea din cei cinci copii ai familiei Trump. El poartă numele fiului bunicilor paterni ai mamei sale și numele bunicului matern al mamei sale. Familia Trump s-a dedicat afacerilor, educației copiilor, acțiunilor caritabile.

La 31 octombrie 1991, Mary Trump a fost jefuită pe stradă în Long Island. Afectată deja de osteoporoză, Mary Trump a suferit mai multe răni și fracturi, a avut de atunci probleme de auz și vedere. Agresorul ei a fost prins de un conducător auto al unui camion de pâine, Lawrence Herbert. Acest conducător auto va fi premiat de către Donald Trump.

Fred Trump s-a stins la 25 iunie 1999. Mary Anne Trump i-a supraviețuit puțin peste un an, decedând la 7 august 2000.