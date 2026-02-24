Magazinele La Cocoș, preluate de grupul Schwarz după aprobarea condiționată a Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a anunțat marți că a autorizat, cu anumite condiții, tranzacția prin care grupul Schwarz, prin Project Brazil Beta GmbH, preia Supermarket La Cocoș SA, după finalizarea investigației desfășurate în acest caz.

Consiliul Concurenței a aprobat condiționat preluarea La Cocoș de către grupul Schwarz, după mai multe luni de negocieri. „Acesta este al doilea caz din istoria autorității în care am declanșat o investigație în analiza unei concentrări economice, ceea ce evidențiază importanța acestei tranzacții și impactul său potențial asupra pieței”, a afirmat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliul Concurenței.

Președintele Consiliului Concurenței a declarat că autorizarea a fost condiționată de angajamente clare, menite să protejeze concurența și interesele consumatorilor.

„Acestea asigură menținerea modelului comercial al rețelei La Cocoș, caracterizat prin prețuri reduse și volume mari de vânzări, protejarea furnizorilor și menținerea unui nivel adecvat de concurență pe piața de retail alimentar. În același timp, angajamentele prevăd investiții pentru extinderea rețelei la nivel național, cu păstrarea aceluiași model de business orientat către prețuri accesibile, astfel încât să se se exercite o presiune concurențial, în special asupra prețurilor, în cât mai multe zone din țară”, a explicat acesta.

Grupul Schwarz se angajează să păstreze strategia actuală de preț a magazinelor La Cocoș și să nu depășească marja brută de referință timp de patru ani de la finalizarea tranzacției. Totodată, pentru o perioadă de cinci ani, grupul nu va închide și nu va restrânge activitatea rețelei, garantând continuitatea sub același brand și în forma actuală. De asemenea, în același interval de cinci ani, va fi păstrat formatul specific al magazinelor La Cocoș, în parametrii existenți.

Schwarz își asumă extinderea rețelei La Cocoș la nivel național, prin deschiderea de noi magazine sau prin inițierea procedurilor necesare pentru deschiderea acestora în următorii cinci ani. Reprezentanții Consiliului Concurenței arată că măsura urmărește să crească accesul consumatorilor la acest tip de magazin și să stimuleze concurența pe piața de retail.

Mai mult, grupul Schwarz va păstra societatea La Cocoș separată de structurile corporative și operaționale ale Kaufland România și Lidl România timp de cinci ani. Astfel, compania își va menține independența comercială, iar efectele unei posibile consolidări excesive pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum vor fi limitate.

În România, grupul Schwarz își desfășoară activitatea în principal pe piața comerțului cu amănuntul de produse de larg consum, în special alimentare, prin rețelele de magazine Kaufland și Lidl.

Supermarket La Cocoș activează pe piață prin magazine de comerț cu amănuntul în Ploiești, unde are două unități, precum și în București și Brașov, cu câte un magazin în fiecare oraș, unde comercializează produse alimentare și nealimentare. În 2025, compania a mai deschis trei magazine, în Pitești, Craiova și Arad.