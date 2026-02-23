International

Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, anunțate de omul lui Zelenski. Când sunt programate discuțiile

Comentează știrea
Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, anunțate de omul lui Zelenski. Când sunt programate discuțiileUcraina. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Noi runde de negocieri purtate de Ucraina și Rusia ar putea să aibă loc în această săptămână, conform unui anunț făcut de Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, conform Reuters.

Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, anunțate de omul lui Zelenski. Când sunt programate discuțiile

La discuții ar urma să ia parte și reprezentanți ai SUA, în calitate de mediatori. „Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta”, a spus, luni, Budanov.

„Mi se pare că s-a spus deja oficial că va fi în jurul datei de 27 februarie, plus-minus o zi sau două. Adică 26 februarie se încadrează perfect în acest interval de timp. Suntem în prezent în proces de pregătire. Este o chestiune de protocol - când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi - mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a mai spus oficialul de la Kiev conform sursei citate.

Război Ucraina

Război Ucraina. Sursa foto: x.com

Se pregătește un schimb de prizonieri

Pe de altă parte, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei a vorbit și despre următorul schimb de prizonieri, făcut de Ucraina și de Rusia. Acțiunea este pusă la punct în aceste zile.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse
Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse

Nu este un secret: negocierile nu sunt uşoare, dar avansăm cu siguranţă şi ne apropiem de momentul în care toate părţile vor trebui să ia decizii finale. Să continue acest război sau să treacă la pace.

Nu se știe numărul celor recuperați de fiecare parte

Sper că dreptatea va învinge până la urmă. Datorită eforturilor diplomatice şi sprijinului partenerilor noştri, în primul rând al SUA, ne apropiem pas cu pas de rezultat”, a mai precizat ucrainenul. El nu a făcut referire la numărul exact al prizoneierilor care ar fi implicați în schimb. Dar a lăsat de înțeles că ar fi vorba despre o tranzacție de război mai importantă decât cea precedentă, care a implicat câte 157 de oameni de fiecare parte.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:10 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 februarie 2026. Dragobetele
20:59 - Coaliția a ajuns la un acord asupra unor noi măsuri fiscale. Ce impozite vor fi reduse
20:50 - Patru meciuri de fotbal au fost amânate în Mexic, după ce moartea lui “El Mencho” a declanșat violențe
20:42 - Fulgy continuă atacurile la adresa Vioricăi. Ce mai împart cei doi
20:29 - Imagini fabuloase cu cel mai scump drum din lume, proiectat să reziste fenomenelor meteo violente
20:22 - Csikszereda - Hermannstadt, 2-1. Dorinel Munteanu simte cum îi fuge pâmântul de sub picioare

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale