Noi negocieri de pace între Ucraina și Rusia, anunțate de omul lui Zelenski. Când sunt programate discuțiile

Noi runde de negocieri purtate de Ucraina și Rusia ar putea să aibă loc în această săptămână, conform unui anunț făcut de Kirilo Budanov, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, conform Reuters.

La discuții ar urma să ia parte și reprezentanți ai SUA, în calitate de mediatori. „Cred că va fi la sfârşitul săptămânii, săptămâna aceasta”, a spus, luni, Budanov.

„Mi se pare că s-a spus deja oficial că va fi în jurul datei de 27 februarie, plus-minus o zi sau două. Adică 26 februarie se încadrează perfect în acest interval de timp. Suntem în prezent în proces de pregătire. Este o chestiune de protocol - când să vină fiecare, unde şi aşa mai departe. Toate cele trei părţi trebuie să se pună de acord între ele. Chiar patru părţi - mai este şi gazda. Dar noi ne pregătim”, a mai spus oficialul de la Kiev conform sursei citate.

Pe de altă parte, șeful de cabinet al președintelui Ucrainei a vorbit și despre următorul schimb de prizonieri, făcut de Ucraina și de Rusia. Acțiunea este pusă la punct în aceste zile.

Nu este un secret: negocierile nu sunt uşoare, dar avansăm cu siguranţă şi ne apropiem de momentul în care toate părţile vor trebui să ia decizii finale. Să continue acest război sau să treacă la pace.

Sper că dreptatea va învinge până la urmă. Datorită eforturilor diplomatice şi sprijinului partenerilor noştri, în primul rând al SUA, ne apropiem pas cu pas de rezultat”, a mai precizat ucrainenul. El nu a făcut referire la numărul exact al prizoneierilor care ar fi implicați în schimb. Dar a lăsat de înțeles că ar fi vorba despre o tranzacție de război mai importantă decât cea precedentă, care a implicat câte 157 de oameni de fiecare parte.