Social Luni începe sesiunea a doua a Bacalaureatului, cu peste 30.200 de candidați înscriși







Începând de luni, peste 30.200 de absolvenți de liceu sunt așteptați să susțină probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2025.

Prima probă este cea la Limba și literatura română, urmată marți de proba obligatorie a profilului, iar miercuri va avea loc proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Joi este programată proba la Limba și literatura maternă.

Accesul în săli este permis până la ora 8:30, în baza unui act de identitate valid, iar probele încep la ora 9:00. Candidații vor avea la dispoziție trei ore pentru redactarea lucrărilor, cu posibilitatea prelungirii pentru cei cu dizabilități, conform normelor specifice.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații trebuie să utilizeze numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme sau desene creion negru. La probele de Matematică și Geografie sunt permise doar instrumentele de desen.

De asemenea, este interzis accesul în săli cu obiecte personale precum ghiozdane, telefoane sau alte mijloace electronice, precum și cu manuale sau notițe. Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe materiale sau note.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen și nu vor mai putea participa la următoarele două sesiuni. Toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video pentru asigurarea corectitudinii procesului.

Primele rezultate ale acestei sesiuni vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00, iar între orele 14:00 și 18:00 candidații pot vizualiza lucrările și depune contestații. Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 26 august. Sunt înscriși atât candidați din promoția curentă peste 18.200 cât și din promoțiile anterioare, care vor susține probele nepromovate anterior.

Examenul este promovat de cei care au susținut toate probele de evaluare a competențelor și probele scrise, obținând cel puțin nota 5 la fiecare și media minimă 6 la examenele scrise. Subiectele și baremele vor fi publicate zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.